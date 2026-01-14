Amaro Huelva destaca la cumbre hispano-lusa en La Rábida como una apuesta internacional del Gobierno por la provincia

El senador socialista Amaro Huelva ha puesto en valor este miércoles que la provincia vuelva a situarse en el centro de la agenda política internacional con la celebración, en las próximas semanas, de una cumbre hispano-lusa en el Monasterio de La Rábida. En una comparecencia ante los medios en el Paseo de Santa Fe, el dirigente socialista ha señalado que la elección de Huelva como sede de este encuentro de alto nivel responde a una decisión “política e institucional de primer orden” por parte del Gobierno de España.

Según ha explicado, la celebración de esta cumbre reconoce la relevancia histórica de La Rábida y otorga a la provincia una proyección internacional estratégica. Amaro Huelva ha subrayado que no se trata de un hecho casual, sino de una apuesta deliberada del Ejecutivo central que sitúa a Huelva “en el mapa internacional” y refuerza su papel como espacio de diálogo y cooperación entre España, Portugal y el ámbito iberoamericano.

El senador ha afirmado que este encuentro supondrá “un antes y un después” para la provincia, al convertirse en escenario de acuerdos de alto nivel en materias como cooperación transfronteriza, políticas climáticas, biodiversidad y seguridad energética. A su juicio, la cumbre representa oportunidades de futuro, progreso y reputación exterior para Huelva.

En su intervención, Amaro Huelva ha contrapuesto esta apuesta del Gobierno de España con la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, al que ha acusado de “mirar hacia otro lado” y de rechazar recursos económicos que podrían destinarse a mejorar los servicios públicos en la provincia. En este sentido, ha criticado la negativa del Ejecutivo andaluz a aceptar una financiación adicional que, según ha indicado, permitiría reforzar la sanidad y la educación públicas en Huelva.

El senador ha insistido en que mientras el Gobierno central impulsa inversiones, acuerdos y proyección internacional, la Junta mantiene una política que, a su entender, se traduce en recortes, falta de infraestructuras sanitarias y un deterioro de la atención médica, especialmente en ámbitos como la atención primaria y las listas de espera.

Amaro Huelva ha concluido señalando que la cumbre hispano-lusa demuestra que la provincia avanza cuando existe un compromiso firme desde el Gobierno de España, y ha defendido que Huelva necesita “menos confrontación y más recursos”, así como un respaldo institucional que apueste de forma clara por su desarrollo y su futuro.