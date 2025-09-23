Amaro Huelva: “Los 12,3 millones que invierte el Gobierno en la A-49 demuestran el compromiso de Pedro Sánchez con Huelva”

El senador socialista Amaro Huelva ha destacado la inversión de 12,3 millones de euros aprobada por el Gobierno para rehabilitar la autovía A-49 entre Cartaya y Lepe, subrayando que esta actuación “mejorará la seguridad vial y la movilidad en uno de los tramos más transitados de la provincia”. Ha recordado además que desde 2018 se han destinado más de 82 millones a la conservación de carreteras estatales en Huelva.

En este sentido, ha defendido que las actuaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez contrastan con “el abandono del PP cuando gobierna en Madrid”, poniendo como ejemplo los 14,5 millones aprobados recientemente para conservar 195 kilómetros de la red estatal en la provincia y los 4,8 millones para reparar los daños causados por las lluvias en varias autovías. “El PSOE cumple e invierte pensando en el interés general de los onubenses”, ha concluido.