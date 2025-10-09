Almonte exige por unanimidad mejoras urgentes en la A-483

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte ha aprobado por unanimidad una moción que reclama a la Junta de Andalucía la ejecución urgente de obras para aumentar la capacidad de la carretera A-483, así como su mantenimiento y reparación integral. La vía, que conecta Almonte con El Rocío y Matalascañas, soporta un tráfico intenso durante todo el año y presenta un estado de firme deteriorado que compromete la seguridad vial.

La moción establece dos objetivos principales: instar a la Consejería de Fomento a acometer con carácter urgente el mantenimiento integral de la carretera mientras se redacta un nuevo proyecto, y reclamar la ejecución inmediata de un plan adecuado para mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad, contando con la participación de agentes sociales y económicos locales y respetando las tradiciones de la zona.

La A-483 es considerada vital para la movilidad diaria de miles de personas y para la economía local, especialmente durante la temporada turística, las romerías y los periodos de actividad agrícola. Los grupos municipales han coincidido en que es necesario actuar tras años de promesas incumplidas, incluyendo un proyecto técnico elaborado en 2015 para dotar a la carretera de un tercer carril que aún no se ha ejecutado.

Con la aprobación de la moción, Almonte reclama a la Junta de Andalucía hechos concretos y soluciones reales para una vía que ha sido durante años foco de reivindicaciones por seguridad y desarrollo económico.