Adelante Andalucía exige en Huelva que las empresas tributen en la comunidad y refuercen el empleo local

El candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, ha defendido en Plaza Quintero Báez un cambio profundo en el modelo económico andaluz, con especial atención a la provincia onubense, durante un encuentro con los medios en el que ha estado acompañado por la candidata por Huelva, Mari García.

La comparecencia se enmarca dentro de una serie de visitas que la formación está realizando por distintos municipios, como San Juan del Puerto, Aljaraque y la capital, con el objetivo de tomar el pulso a la realidad social y económica de la provincia. En este contexto, García ha señalado que Huelva arrastra problemas estructurales que requieren medidas urgentes, centrando su intervención en el empleo, el papel de la industria y las carencias en infraestructuras.

Uno de los ejes principales de su propuesta pasa por la elaboración de una ley de industria para Andalucía que obligue a las empresas a tributar en el territorio donde desarrollan su actividad. Según ha explicado, la formación considera imprescindible que las compañías que operan en la comunidad y generan riqueza gracias al trabajo de los andaluces “paguen sus impuestos aquí” y no en otras regiones. En esta línea, ha planteado que ninguna gran empresa debería recibir ayudas públicas si no cumple con este requisito fiscal.

El candidato ha criticado que en la provincia de Huelva existan grandes industrias que generan impacto económico, medioambiental y sanitario en el territorio, pero cuyos beneficios fiscales se trasladan fuera. Esta situación, ha asegurado, provoca una doble desigualdad: por un lado, limita la capacidad de inversión local y, por otro, obliga a muchos jóvenes cualificados a marcharse a otras ciudades para acceder a empleos de mayor valor añadido.

Como ejemplo, ha relatado el caso de una ingeniera onubense que, pese a trabajar para una planta ubicada en Huelva, desempeña su labor desde Madrid. Para García, este tipo de situaciones reflejan un modelo que “expulsa talento” y concentra las oportunidades fuera de la provincia, pese a que la actividad productiva se desarrolla en ella.

En paralelo, ha incidido en el impacto ambiental que soportan distintos municipios, señalando que Huelva funciona en muchas ocasiones como una “zona de sacrificio”. En este sentido, ha reclamado un refuerzo de los controles medioambientales y que las empresas asuman una mayor responsabilidad fiscal por las consecuencias de su actividad. Además, ha defendido que los recursos obtenidos a través de esos impuestos se destinen a paliar los efectos sobre la salud y a generar empleo de calidad en el territorio.

El dirigente de Adelante Andalucía también ha abordado el estado de las infraestructuras, especialmente en materia de transporte. Ha criticado las deficiencias del sistema ferroviario, con averías frecuentes y conexiones limitadas, así como el estado de algunas carreteras. A su juicio, Huelva sufre un abandono continuado por parte de las administraciones, responsabilidad que ha atribuido tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía.

Con este discurso, la formación busca situar en la agenda política la necesidad de reequilibrar el modelo productivo, apostando por una mayor justicia fiscal, una industria más comprometida con el territorio y la mejora de las condiciones de vida de los onubenses.