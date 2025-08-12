112 personas fallecieron en Huelva entre enero y mayo de 2025 esperando atención en la Dependencia, según el PSOE

Según datos y denuncias de la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas, 112 personas han fallecido en la provincia entre enero y mayo de 2025 mientras esperaban ser atendidas en la lista de la Dependencia. En toda Andalucía, esta cifra asciende a 2.551 fallecimientos, un dato que la socialista califica como «escalofriante e inhumano».

Rivas atribuye esta situación a la política del Gobierno andaluz del PP, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, y denuncia que Andalucía es la comunidad que más tarda en realizar valoraciones para acceder a la Dependencia, llegando a casi dos años, muy por encima del máximo legal de 180 días. Según ella, esta demora refleja la falta de apuesta política por el sistema.

La parlamentaria recuerda además que Moreno Bonilla, durante su etapa en el Gobierno central, recortó ayudas y prestaciones vinculadas a la Dependencia, y señala directamente a la Junta y a la consejera de Familia, la onubense Loles López, como responsables de la crisis actual.

El PSOE también denuncia que, pese a que el Gobierno de España ha incrementado en 1.477 millones los fondos para la Dependencia en Andalucía, la Junta del PP ha recortado partidas, poniendo en duda que la financiación sea el problema real.

En 2024, el Estado aportó 738 millones de euros a la Junta para la Dependencia, 508 millones más que en 2017, lo que para Rivas evidencia que el problema radica en la gestión y la voluntad política.

Finalmente, la parlamentaria socialista exige que la Junta dote de recursos suficientes para atender a las personas en lista de espera y evitar que sigan muriendo sin recibir la ayuda que necesitan.