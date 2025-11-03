El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 20,30 de la noche hasta las 23 horas, y teniendo como escenario el Gran Teatro de Huelva, se va a celebrar una "Zambomba" a favor del comedor social "Virgen de la Cinta".

Dicen los entendidos que "la zambomba" y "el furruco" son como dos parientes lejanos que, aunque crecieron en continentes distintos, se reconocen en cuanto suenan. La zambomba, con su humilde vasija cubierta y su caña que canta al frotarse, es el alma de los villancicos andaluces: "suena a fuego encendido, a manos que aplauden y a voces que se entrelazan en la noche fría". El furruco, con su retumbo grave y juguetón, es el corazón de las gaitas venezolanas.

Zambomba Flamenca a favor de comedor social "Virgen de la Cinta"

Ambos instrumentos, sencillos y mágicos, tienen el don de transformar una reunión en fiesta y un sonido en abrazo. Porque, aunque uno nazca al otro lado del mar, juntos nos recuerdan que la Navidad es un lenguaje universal: un compás común hecho de risas, recuerdos y música que nos une más allá de las distancias. Y ese es nuestro verdadero sentido de la Navidad.

Zambomba Flamenca a favor de comedor social "Virgen de la Cinta"

Todo ello nos lo vamos a encontrar en el Gran Teatro de Huelva, y los artistas que van intervenir nos dicen que: "Nuestro Furruco es un encuentro de corazones alrededor del compás. Sonarán bulerías, tanguillos, fandangos, tangos y villancicos populares, no solo como música, sino como un abrazo compartido que nos recuerda lo bonito de cantar juntos: Alejandro Cazorla pone el compás, Pepe Carrasco con su bajo nos lleva hasta el fondo del corazón, Mónica Camacho nos regala su alegría instrumental, Miguel Ángel Silva, con la elegancia y el saber estar de su voz, y Miguel Ángel Gutiérrez con la grandeza de su corazón, nos elevan y envuelven a todos y todas con sus coros. Daniel González nos ha traerá la frescura junto a las maravillosas cuerdas de Marina y Elisa, transportándonos a una plenitud absoluta. Los Mellis, con sus palmas, nos llevaran en volandas a la cima, la escuela de baile de Vero Campos, La Canela, nos traerán esos recuerdos de niñez y juventud y nuestro querido Fernando Soto nos transportará al origen más puro de la Zambomba".

Zambomba Flamenca a favor de comedor social "Virgen de la Cinta"

María Luisa y Nuria Camacho, junto con José Carlos Cazorla, AZALEA, nos transmiten ese sentimiento infinito de familia, al que siempre se quiere volver en Navidad.

Será una noche para reír, para emocionarse y para sentir que la Navidad se enciende con cada palma, cada quejío y cada voz que se une a la fiesta.

Zambomba Flamenca a favor de comedor social "Virgen de la Cinta"

Reseñar por último que los precios para disfrutar de este espectáculo oscila entre los 9 y 16 euros y que las localidades pueden adquirirlas en Momotickets, Sportjobs Cultura y Deportes, C/Séneca, 21100 Punta Umbría (Huelva) y en momotickets@gmail.com

Sin lugar a dudas, un gran espectáculo con un buen fin social que bien merece asistir para dar la bienvenida a la Navidad