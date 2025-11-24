Éxito rotundo del primer Omoda & Jaecoo Premiere Day en Huelva

Días pasados se ha llevado a cabo la presentación en Huelva el primer Omoda & Jaecoo Premiere Day, un evento que congregó a clientes, fans de la marca, ‘partners’, y medios y creadores de contenido en una celebración simultánea en toda España de 60 concesionarios

Los asistentes disfrutaron de la presentación en exclusiva del Omoda 5 SHS, del Jaecoo 5 y del espectacular Omoda 9 SHS en acabado negro mate, además de participar en concursos y actividades para conmemorar los 30.000 clientes en España

En Huelva, en un acto con un gran poder de convocatori,a actuó de maestro de ceremonia el periodista isleño de la COPE, Elías Luis Grao, quien hizo gala de su buen hacer profesional.

En primer lugar dio paso a José Antonio Montaño, jefe de ventas de la concesión, quién, después de agradecer la presencia del numeroso público asistente, invito a los mismos a qué conocieran los vehículos que se presentaban que, evidentemente, causaron furor por la belleza de sus líneas.

José Antonio Montaño y Elías Luis

Seguidamente tomó la palabra Javier Monreal, responsable de recambios a nivel nacional, quien estuvo contando lo que representa para el mercado español la penetración de estos modelos, a los que calificó de excelentes y con una relación calidad/precio algo impresionante.

Javier Montreal

Pero, evidentemente, los invitados a esta puesta de largo lo que esperaban con impaciencia es el que se descubrieran los modelos que se iban a presentar y, en el mismo momento que el presentador lo anunciaba, unas ráfagas de luz dirigidas al Omoda 5 SHS se reflejaban en el vehículo para que el asesor comercial, Jorge Alfallar, fuera comentando todas las ventajas de este modelo que ha llegado para triunfar dentro del mundo del motor en nuestro país.

Jorge Alfallar

Seguidamente, los focos se dirigieron al lugar donde permanecía tapado el Jaecoo 5, para que el propio Jorge fuera desglosando las características de este modelo con una líneas muy felinas y atractivas, que a buen seguro va a tener una gran aceptación entre los conductores españoles.

Una vez dados a conocer los dos modelos protagonistas de la velada, se hizo una parada antes de que se descubriera la versión especial del Omoda 9, mientras los invitados disfrutaban de un servicio de catering de lo más sabroso, al mismo tiempo que se comentaban las impresiones obtenidas después de conocer los dos modelos presentados.

Momento de la presentación

Pero quedaba una sorpresa más, se hizo entrega a Jesús Lima, ganador de un obsequio de 250 euros, por ser uno de 30.000 primeros clientes en adquirir uno de los vehículos de la marca.

Como decíamos, la sorpresa final llegó cuando se presentó por primera vez el espectacular OMODA 9 SHS en color negro mate, anticipando la campaña especial de Black Friday.

Público asistente

De esta manera, se puso de manifiesto que la presentación es una nueva fórmula revolucionaria para presentar las novedades de la marca en España combinadas con música en directo, espacios temáticos, así como experiencias inmersivas.

Destacar que el Omoda 5 SHS-H (Super Hybrid System), es el primer híbrido puro de la marca, que combina 224 CV de potencia con etiqueta ECO, ofreciendo una experiencia de conducción que une eficiencia y deportividad bajo el concepto “One Car, Two Vibes” gracias a sus dos modos de conducción Eco y Sport. Este nuevo modelo logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos con un consumo medio de 5,3 litros cada 100 kilómetros y una eficiencia térmica del 44,5%, una de las más altas del sector.

Por su parte, el Jaecoo 5 es un SUV versátil y sostenible que se convierte en el primer coche ‘Pet-Friendly’ en España. Este reconocimiento viene de la mano de prestigiosos organismos como el TÜV Rheinland, quien ha certificado que los materiales interiores del Jaecoo cumplen con los estándares de seguridad y confort para animales. Además, cuenta con materiales interiores resistentes y fáciles de limpiar; así como un sistema de climatización con un modo específico por si la mascota está dentro del vehículo.

Sin lugar a duda, una velada muy entrañable donde los asistentes salieron muy satisfechos de la presentación de estos modelos chinos.