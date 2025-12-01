Almuerzo de convivencia de los Veteranos del Recreativo de Huelva

Como viene siendo habitual, el centro de celebraciones Las Palomas en Gibraleon fue el escenario de una nueva edición del almuerzo de convivencia anual que organiza la Asociación de Veteranos del Recreativo de Huelva.

Abrió el acto el presidente de la Asociación, Isabelo Ramírez, dando las gracias a todos los más de 150 asistentes que acudieron a la cita anual. En primer lugar, explicaba el original "periódico" que ha servido de invitación de la jornada de convivencia que ha realizado el historiador Antonio La O Leñero, donde se reflejaba:

Portada con el escudo de oro

Invitación al acto

Fotos de los homenajeados

Imágenes de la inauguración de la sede y asambleas celebradas

Recordatorios de los actos llevados a cabo por parte de la asociación y de las mujeres, siempre importantes en las vidas de los futbolistas

Presidentes históricos del club

Plantillas de primera división y la transformación del escudo desde el primero al actual

Esquela de recuerdo para todos los que nos dejaron, fotos del partido con el R.Madrid y mención especial a los que fallecieron en el accidente

Cartel anunciador del primer trofeo colombino y estado de descuido de los trofeos

Seguidamente, fue el consejero del Recreativo, Antonio Manuel Carrasco, quien hizo uso de la palabra para poner en valor la labor de los Veteranos albiazules y, aprovechando la situación, el presidente Isabelo Ramírez le pidió al dirigente del Decano que los trofeos del Club más antiguo de España tendrían que estar expuestos en un lugar público y digno y no guardados en un almacén, a lo que Carrasco respondió que se está en ese proceso.

El presidente de los Veteranos impuso al consejero la insignia de oro de la asociación.

Llegó el momento más emotivo del acto, cuando los homenajeados, Quevedo, Julito y Juan Antonio Jiménez, fueron saliendo al estrado para que, por parte de la junta directiva de la asociación, le fueran entregando su insignia de oro, un cuadro recordatorio y un chándal del Recreativo. Los galardonados manifestaron sentirse muy orgullosos y agradecidos por tal distinción, aparte de ir contando algunas anécdotas de su trayectoria futbolística.

Quevedo recibiendo su distinción

Julito recibiendo su cuadro conmemorativo

Juan Antonio Jiménez, aficionado galardonado

Isabelo, para concluir los actos de los veteranos albiazules, invitó a los más jóvenes a que se vayan uniendo a la asociación y se hagan cargo de llevar las directrices, que los años no pasan en balde y los actuales ya llevan muchos en este cometido. Por cierto, en este acto acudió el ex jugador Antonio Núñez, que desde que dejó el fútbol activo se ha establecido en nuestra capital y algunos de los invitados lo ven como un buen sustituto del actual presidente. Ánimo Antonio.

Isabelo Ramírez y Antonio Núñez

Como viene siendo habitual, Javier Arias fue el encargado de poner la música en este acontecimiento anunciando que se "corta la coleta" en esta actividad y que este sería su último año, interpretando entre otras piezas un pasodoble que compuso hace años a Aljaraque, lugar donde ha realizado muchísimas actuaciones.

Como no podía ser de otra manera, se esperaba con expectación el sorteo de regalos, que como siempre resultó de lo más divertido.

Juan Infante y Carlini Martínez de Hispanidad Radio estuvieron dejando constancia para su audiencia de todo lo sucedido en este acto de convivencia y donde, por micrófonos, pasaron una buena representación de los asistentes.

Destacar el trabajo de la junta directiva de la asociación como Ambrosio Alcorta, Manolo Sierra, Julio Peguero, Félix Pérez, Fernandito, Paco Ramírez, Manolo Mendoza y Modesto Navarro, que estuvieron en cada momento pendientes para que todo saliese a la perfección, como así sucedió.

Entre otros muchos, destacar la asistencia de los ex jugadores albiazules: Pepe Hachero, Chinchón, Martí, Gonzalo, Martín, Miguel Ángel del Pino, Antonio Núñez... El doctor Javier Jaramillo, el mister Pepe Vázquez, Roberto Pico y Eduardo Negri, de la asociación de Peñas, Juan Cruz, y otros muchos que haría interminable la relación.

En definitiva, un jornada de convivencia más donde se respiró Recreativismo por los cuatro costados.