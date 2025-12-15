"Sinceramente" nuevo trabajo discográfico de Malizzia&Malizzia

Malizzia & Malizzia, con mas de treinta años en el mundo de la música, nos presentan ahora su nuevo trabajo musical, y esta vez apoyados por grandes amigos y grandes artistas donde Lucía, con su preciosa voz, los acompaña con una bachata; Pepe el Marismeño, con su estilo inconfundible, carismático; Los Cantores de Híspalis, armonía en sus voces y Maria Vidal, reina de la copla, hacen que este álbum discográfico resulte de lo más interesante.

Manolo y María José acompañados por otros artistas

Manolo y María José nos decían: "Este trabajo está realizado como siempre con muchísima ilusión, mucho amor a la música, mucho trabajo y disfrutando cada nota, cada canción"

Asimismo, nunca olvidan su triunfo en el festival de Benidorm, así como la calle que le dedican en Fuerteventura tras ganar el concurso con una canción promocionando de la isla, y siempre están agradecidos a todos los medios que son los que siempre les animaron a seguir adelante.

De igual manera, en estos momentos tan especiales para ellos dejan constancia de su cariño y agradecimiento a Berm Voss por estar siempre en sus proyectos adornando con su guitarra todas sus canciones. A Juan Raya, siempre pendiente para que no falle nada en sus conciertos. A Cheché Alvarez por el apoyo musical con su voz y el apoyo emocional en sus momentos de desanimo.

Si podemos decir que este trabajo ha despertado mucho interés en el mundillo de la música, especialmente en de las baladas, donde Malizzia&Malizzia son todos un referente en nuestra comunidad autónoma .

Enhorabuena y esperamos veros pronto por Huelva para que podamos disfrutar de vuestra música.