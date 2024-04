Se imponen las balizas de emergencia para los coches

Hace unos días he acudido a Autoparts a adquirir unos triángulos para mi coche y, como no podía ser de otra manera, estuve charlando un ratito con su propietario, David "Bory" Ramirez, quién me decía que está a punto de aprobarse la obligatoriedad de llevar en los automóviles "balizas de emergencia", que sustituiría a los triángulos que actualmente se colocan en la carretera cuando se tiene una avería.

La verdad es que es más cómodo y menos peligroso y mientras que se aprueba tal medida las balizas de emergencia están siendo totalmente compatible con los triángulos en estos momentos. Por tal motivo, sus tiendas de repuestos de motor están teniendo una gran demanda de estas balizas, muy similares a las que utilizan ambulancias o coches de policía.

Bory me contaba que en este momento tiene cuatro tiendas Autoparts en la provincia, aparte de la de Huelva capital, en Punta Umbría, en la costa, en el Condado, en Almonte y en Valverde del Camino, en la Sierra.

Estaba claro que acabaríamos hablando del Recreativo de Huelva, diciéndome Bory que está muy ilusionado en que el Decano acabe en quinta posición de la tabla clasificatoria y de esa manera pueda jugar el play off de ascenso a Segunda División A. Así sea amigo, y si es posible que se entre en categoría profesional.

Cristóbal Pérez Corrales

Cristóbal Pérez Corrales es de esas personas entrañables que te puedes encontrar en Huelva. Junto a su hermano Agustín, son los responsables del famoso y prestigioso restaurante Juan José, que han hecho de su cocina auténticas obras de arte teniendo como estrella la súper reconocida, a nivel nacional, "tortilla de patatas".

Hace unos días he estado en su puesto de trabajo, y lo he encontrado con esa sonrisa de la que siempre hace gala. Y como no, feliz y contento, de lo cual me alegro un montón. Me contaba que estaba muy satisfecho del poder de atracción que tiene su restaurante, lo que hace que sea todo un referente en la hostelería de nuestra capital, donde se come muy bien, con una carta de platos adaptados a los gustos de los onubenses y de cuantas personas de lejos de nuestras fronteras provinciales acuden al Juan José, al ser su restaurante preferido para almorzar, cenar o simplemente tapear en Huelva.

De igual forma, me decía que la plaza que ha construido el ayuntamiento hace poquito tiempo frente a su restaurante le ha venido muy bien a la zona, dándole más vistosidad, y donde los más pequeños tienen ahora un sitio donde jugar sin peligro de ser arrollado por algún vehículo.

Monak Rodríguez

Me llena de alegría que mi amiga Monak Rodríguez haya tenido un gran poder de convocatoria y éxito con su exposición de retratos realizados con varias técnicas pictóricas en la sala - bar 1900 de nuestra capital, y que ha concluido, hace unos días, habiendo tenido muy buena crítica por parte de la prensa y con los comentarios tan favorables por parte de cuantas personas han acudido a visitar esta colección de obras hiperrealistas que ha mostrado, esencialmente a personajes de renombre nacional e internacional.

Pues bien, desde el pasado 5 de abril, está exposición con algunas novedades está colgada hasta el día 28 en La Yerkeria, en la calle Rábida, 12 de nuestra capital. Sin lugar a duda merece la pena acercarse y deleitarse con el trabajo que presenta Monak, donde incluso podrán encargarles cualquier obra que quiera que les realice, que a buen seguro quedará muy satisfecho/a.

Enhorabuena artistaza, me encanta que se vaya reconociendo el magnífico trabajo que realizas.

Pedro Quesada Serrano

Vamos ahora con otro artista de la pintura de esta tierra, me refiero al isleño Pedro Quesada Serrano. Sus obras, la mayoría de las veces, han estado centradas en temas marineros, marinos y bodegones, aunque también tuvo una etapa en realizar retratos de niños y de perros que fue una auténtica maravilla, sin olvidarnos de los carteles que con tantísimo gusto presenta.

Pues bien, ahora nos acaba de sorprender con óleo dedicado a New York, por el cual está recibiendo un montonazo de felicitaciones, y es que Pedro es un artistazo como la copa de un pino, y cualquier pintura que realiza está llamada a ser elogiada.

Amigo, nos debemos un cafetito, que hace mucho tiempo que no coincidimos físicamente.