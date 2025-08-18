Quinaldo será homenajeado en Isla Cristina

Para el mundo del periodismo Joaquín Real Pardo es "Quinaldo", en cambio, para Isla Cristina es "Pantiga" o "Pantiguita".

Pues bien, mi amigo Joaquín, al que conocí hace 50 años, va a recibir, el próximo jueves 21 de agosto a las 13 horas, en la asociación cultural "Jaime Casanova" de la antigua Higuerita, un merecido homenaje por parte de amigos y simpatizantes que ha organizado el sevillano y bético, para más señas, José María Asprón.

Durante más de medio siglo ha sido el repartidor del periódico "La Higuerita", decano de la prensa de Huelva, asimismo, trabajador de la Imprenta Bautista. Aparte, ha sido corresponsal de medios de comunicación provinciales, fundamentalmente deportivo, y especialmente del periódico Huelva Información, desde su nacimiento, pero ha llegado la hora del adiós y ha decidido dejar esta actividad.

Del día a día de la Antigua Higuerita el homenajeado sabe más que nadie, pues se entera de todo lo que ocurre en su pueblo, aunque a pesar de su "legua viperina", no suele soltar prenda cuando se le pregunta por algo delicado.

El acto va a ser sencillo, donde el homenajeado recibirá una camiseta del Sevilla firmada por los jugadores de la plantilla, y es que "Pantiga" es un seguidor del club blanco de toda su vida, siendo uno de los fundadores de la peña sevillista "Montes Cabeza", en los años 70.

Reseñar que las dos grandes pasiones de Joaquín son, como he reseñado, el Sevilla F.C,. a quien va a verlo cada vez que puede, y la zarzuela, por la que se desplaza a la capital de España habitualmente para disfrutar del mal llamado "género chico".

A este homenaje, de manera particular, van asistir alguna que otra leyenda del club del Sánchez Pizjuán, que será una sorpresa, y algunos representantes municipales, sociales y culturales.

Sin lugar a dudas, una buena iniciativa el que se le tribute este pequeño, pero entrañable y merecido, homenaje a Real Pardo, quién forma parte de la fisonomía de Isla Cristina, enhorabuena campeón.

A este acto pueden asistir cuántas personas lo deseen, pues la entrada es libre.