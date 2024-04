Las vivencias de Manolo Vélez, la "costurerilla" del amor y la Cruzcampo

Hacía tiempo que no coincidía con Manolo Vélez, uno de los tipos con más arte del mundo que conozco, persona afable, cordial y un gran cantaor flamenco. Pues bien, hace unos días me llama para darme la buena noticia, que no es otra, que vamos a tener la suerte de verlo de nuevo encima del escenario del Gran Teatro de Huelva, y lo hará con un espectáculo que ha preparado para tal fin y que titula como "Vivencias".

Dicho acontecimiento será el próximo día 30 de abril, a partir de las 21 horas, y por el entusiasmo que le he visto y la ilusión que ha puesto en esta nueva aparición en la "Bombonera" de la calle Vázquez López estoy convencido que todo va a resultar un auténtico éxito debido, desde luego, a su privilegiada voz a la hora de cantar flamenco. Enhorabuena Manuel, estoy convencido que tendrás un gran poder de convocatoria y el concierto será un auténtico éxito.

Óscar Santa Cruz

Por otra parte, Óscar Santa Cruz, en la continua búsqueda de un lenguaje universal en la música por sevillanas, nos trae, para este 2024, unas sevillanas a medio camino entre lo clásico y lo contemporáneo. Óscar, un intérprete de lo más inquieto y con una voz privilegiada, nos sorprende ahora con unas sevillanas que llevan por título “Costurerilla de Amor”.

Una vez más, vuelve a vestir de frescura el compás de 3x4, como cada primavera. En esta ocasión, echa una mirada al pasado y nos trae hasta los tiempos de ahora unas corraleras vestidas con un traje nuevo, que las dotándolas de una frescura y una modernidad que las hace una señorita contemporánea, con andares clásicos de reminiscencia flamencas.

Esta es una historia singular donde su letra hace un homenaje a todas esas costureras, modistas y diseñadores de nuestros trajes de flamencas para las ferias y romerías. El personaje principal (Rosario) de esta historia entre volantes, lunares, retales y puntadas de hilos va dejando sus desamores escondidos en las entretelas y bordados de sus vestidos. Alejándose de los dramas y soltando sus penas en el cante y el baile por sevillanas, esta costurerilla de amor nos regala su alegría en la voz de Óscar.

Unas corraleras del siglo XXI, de autor del propio Oscar Santa Cruz, y producidas, una vez más, junto a su productor habitual José Luis Espinosa. Y con la guitarra de Víctor Torres, nos hacen un paseo por el amor con estas sevillanas de corte clásico con aire y sonidos modernos, un lenguaje poético pero sencillo adaptado a nuevos tiempos. Sevillanas con la habitual alegría y el estilo inconfundible al que ya nos tiene acostumbrados Óscar Santa Cruz.

Una vez más, de la mano de la compañía Letmusic, dirigida por Álvaro Prado, nuestro intérprete vuelve para hacernos bailar por sevillanas en cada feria y romería en su continuo trabajo para mantener vivo, fresco y renovado el género de las sevillanas.

José Luis Martínez Gómez y David Barrado Ganado

En visita al Bar Los Maestres, que dirige Antonio Maestre Barbosa, he podido coincidir con José Luis Martínez Gómez y David Barrado Ganado, ambos trabajadores de la cerveza Cruzcampo. El primero de ellos, lleva atendiendo a clientes de esta zona, más de 20 años, y acudía habitualmente a tomar sus aperitivos a dicha esquinita de la plaza XII de octubre de la capital, junto con su encantadora esposa y sus dos hijos, que cuando me enseñó una foto de sus descendientes estuvimos recordando momentos entrañables de su más tierna infancia, con lo que quedó claro lo rápido que pasa la vida y el convencimiento de ambos de que hay que disfrutar lo máximo posible con cualquier cosa que se nos presenten.

Ahora también es fácil ver por este establecimiento hostelero a David Barrado, que comparte su trabajo en la marca cervecera, con su dirección como entrenador del equipo de fútbol de San Juan del Puerto, por lo que echamos un ratito muy interesante hablando del deporte rey en nuestra provincia.

David, muy satisfecho con el trabajo que está realizando en el San Juan, es persona de fácil conversación y de sapiencia futbolera, y al que le deseamos toda clase de éxitos.