La violinista Rocío Medina de nuevo en el Gran Teatro con todo el espectáculo "El alma entre cuerdas"

Rocío se hizo viral después de que en 2022 le robaran su violín tras una actuación en Matalascañas. El vídeo, donde pedía ayuda, fue compartido por artistas nacionales e internacionales, como la puertorriqueña Olga Tañón.

James Rodhes tuvo mucho que ver en esta historia, ya que el prestigioso pianista le regaló un nuevo violín para que no abandonara su carrera.

Rocío Medina cumplió otro de sus sueños el pasado año, cuando el 26 de enero de 2024 pudo estrenar su propio espectáculo en solitario en el Auditorio de la Casa Colón en Huelva, un recinto lleno hasta la bandera que no quiso perderse temas como: Se nos rompió el amor, Burbujas de amor o Lágrimas Negras. Desde entonces, ha llevado su talento a muchos rincones de la geografía española.

Rocío Medina

Con su gira 2025, la violinista visitará el próximo viernes 24 de octubre el Gran Teatro de Huelva. Rocío vuelve así a la capital, después de más de un año, para sorprender al público con su gran apuesta musical. Un espectáculo lleno de color, alegría, magia y positividad que dará comienzo a las 20.30 h.

Contará con la participación de artistas invitados como: María Carrasco, Juanlu Montoya, Erika Leiva, Tamborileros de Almonte y un coro infantil de niños y niñas del Colegio Cardenal Espínola de Huelva.

La venta de entradas está ya disponible en el siguiente enlace:

https://entradas.huelva.es/espectaculo/rocio-medina--el-alma-entre cuerdas/ROCIOMEDINA2.

Para promocionar esta actuación, días pasados se ha acercado por la capital y hemos tenido la oportunidad de charlar un ratito con ella para que nos contara algunos aspectos de su presencia en el Gran Teatro.

Rocío Medina

P.- ¿Rocío, cómo estás viviendo la previa a tu actuación en el Gran Teatro?

R.- Pues con mucha emoción, con muchísima alegría de volver otra vez a la capital, a mi capital querida. También con muchísima incertidumbre porque, como vamos a taquilla, pues a mí me da mucha incertidumbre, la verdad. Con los últimos preparativos muy nerviosa, quiero que salga todo a la perfección.

P.- ¿Qué vas a presentar en este espectáculo?

R.- En este espectáculo mi intención es mostrar en mi capital a todo el público que asista, el amor que siento por la música, por el violín y el trabajo que llevo haciendo durante dos años para ofrecer este maravilloso espectáculo.

Este fue un proyecto que nació tras el trágico suceso que me tocó vivir cuando me robaron el violín estando un día trabajando en Matalascañas. Fue algo trágico para mí por el cariño que le tenía a mi instrumento y todo lo que había vivido con él, pero gracias al pianista británico James Rhodes, que a través de redes sociales me regalo mi actual violín, mi ilusión creció y decidí, de la mano de grandes amigos y profesionales ,poner en marcha este espectáculo, "El alma entre cuerdas".

P.- ¿Quiénes serán los artistas de la zona que le acompañarán en el escenario?

R.- Tenemos ya los artistas invitados anunciados, que son Juanlu Montoya, los tamborileros de Almonte, María Carrasco, el coro infantil del Colegio Cardenal Espínola, Erika Leiva y, bueno, un cartel muy potente como se merece Huelva.

P.- ¿Qué respuesta crees tendrás del público onubense?

R.- Me gustaría que el público onubense viniera al espectáculo. De momento estoy bastante contenta con la venta de entradas, pero aún así me encantaría que se animaran la gente más a venir, creo que no se arrepentirán. Seguro que van a salir súper contentos del espectáculo porque así hemos ido celebrándolo en los últimos 20 conciertos que hemos hecho en este año. Y, bueno, pues muy contenta. Espero que la gente lo reciba con alegría.

Rocío Medina

P.-¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te robaron el violín?

R.- Pues, la vida me ha cambiado para bien. Como yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Y yo esto me lo tomé como una resurrección, como resucitar como el ave Fénix. Me dio alas para seguir adelante y me dio muchísima fuerza.

P.- ¿Cómo te ha ido esta temporada?

R.- Pues, muy bien. Como comentaba ya, desde el año pasado que hicimos el concierto en Huelva, que se estrenó, se ha movido mucho el espectáculo, con un total de unos 20 conciertos a lo largo de todo el nivel nacional. Hemos estado en Guadalajara, hemos estado en Extremadura y, bueno, muchos pueblos de Andalucía.

P.-¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R.- Pues, últimamente saqué un proyecto que ha sido muy sonado porque, bueno, ha sido mi primer single cantado, que se llama "Habla mi interior". Y eso ha sido uno de los retos más ilusionantes a los que me he enfrentado.

¿Y proyectos de cara al futuro? Pues tengo ganas de hacer algo muy nuestro, muy de la tierra, muy de Huelva. Y espero que estemos todos ahí dispuestos y preparados para recibir con cariño este nuevo proyecto.

Rocío, como no podía ser de otra manera, te deseo toda clase de éxitos y que el Gran Teatro se llene hasta las "trancas", pues estoy convencido que toda persona que opte por estar en la "Bombonera" onubense, el próximo viernes día 24, a las 20,30 horas. No se arrepentirá, pues presentas todo un espectáculo.