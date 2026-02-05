Sevinela´S regresa con fuerza con su nuevo single "Cumpleaños rociero"

El dúo Sevinela’S vuelve a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo single por sevillanas, “Cumpleaños Rociero”, coincidiendo con el décimo aniversario del lanzamiento de su primer single, “Sevillanas de La Riña”. Tras varios años de pausa por motivos personales, Óscar Santa Cruz y Carmen de Lorenzo retoman este proyecto artístico con una identidad renovada, manteniendo intacta la esencia que siempre los ha caracterizado.

De la mano del productor Francisco Carmona, que ha sabido comprender y potenciar la personalidad única del dúo, Sevinela’S presenta una propuesta que abre un nuevo camino en la historia de las sevillanas, con emoción, raíz y una mirada actual. “Cumpleaños Rociero” es una carta de presentación que conecta con el corazón, el alma y el pensamiento, invitando al público a celebrar, sentir y dejarse llevar por el compás.

