Antonia María Peralto presenta su exposición "Amigos"

Teniendo como escenario el Centro Cultural José Luis García Palacios, de la Fundación Caja Rural del Sur, la artista Antonia María Peralto ha presentado la muestra pictórica que ha denominado genéricamente" AMIGOS".

Esta muestra queda dividida en dos partes: los amigos soñados, todos ellos como salidos de una porreta, una estampa castiza, la influencia casual de otro artista o la biblia, como su serie de Eva. La otra parte la componen imágenes de algunos de sus amigos reales, artistas todos ellos de diferentes disciplinas, intervenidas por la pintora, con mucho respeto hacia sus personajes, pero donde no deja de poner una nota de la personalidad de cada uno de ellos, tal como ella lo ve o siente, empleando su técnica habitual, exuberante y disparatada.

Antonia María Peralto es licenciada en Bellas Artes, por la facultad Santa Isabel de Hungría, y profesora de dibujo, donde, a partir del siglo 21, amplia sus conocimientos con técnicas afines como la cerámica y el grabado, habiendo expuesto en numerosas ocasiones tanto individual como colectivamente.

Su obra ha ido evolucionando desde sus influencias impresionista, pasando por el expresionismo y el realismo mágico hasta la actualidad. En el momento presente su obra es muy personal, sobre la base de un dibujo potente, simple y primitivo donde la figura humana, distorsionada y a veces imposible, es el centro de su universo, todo lo impregnado da detalles surrealistas.

Ilumina y colorea con diferentes técnicas, como aguadas, pasteles, estampaciones y, sobre todo, collage. Este último pone una llamativa nota de humor irónico, como su serie de Eva.

Si no han ido a ver y admirar esta exposición le recomendamos lo hagan, pues la misma no tiene ni mijita de desperdicio.

Enhorabuena Antonia María