Encuentros que conllevan felicidad

➡️ El polifacético Marcos Gualda está que se sale este año, que hace poco ha comenzado. Si bien, a principio de 2026, tuvo el privilegio de encarnar al Rey Baltasar en la cabalgata de Reyes Magos de El Portil y Nuevo Portil, días después fue nombrado miembro de la Academia del Cine de Andalucía, lo cual ha llenado de satisfacción a este hombre importante en la cultura de nuestra provincia.

Hace unos días me ha estado comentando que anda liado con un nuevo proyecto, con la preparación de la próxima edición de la "Gamba Fest Comedy", que en esta ocasión denominan "Cuéntame un chiste", que desembocará en un espectáculo en el mes de abril en el Gran Teatro de Huelva, de cuyos detalles iremos informando cuando se acerque la fecha. Aunque si podemos adelantar que se entregará la primera "Gamba de Oro " a la familia Summers.

Está claro que se espera con expectación este espectáculo, que a Marcos lo tiene con la cabeza llena de creativas ideas.

Enhorabuena fenómeno.

José Camacho, Pepe Hernández, Diego de la Villa y Antonio La O

➡️ Siempre es de lo más agradable encontrarse y compartir un ratito de charla con personas tan interesantes como el antiguo presidente del Recreativo de Huelva, Diego de la Villa, el historiador Antonio La O Leñero y el que fuera alcalde de Punta Umbría, Pepe Hernández Albarracin.

Durante las casi dos horas que estuvimos "dándole a la mojarra" fueron muchos los temas de conversación que tuvimos, con especial atención a la marcha actual del Decano del Fútbol Español, sin olvidar la situación en la que están las playas de nuestro litoral, donde El Portil es de las más perjudicadas, entendiendo que los responsables de subsanar los daños ocasionados con los últimos temporales no deben retrasar las obras, pues llega la Semana Santa y deben estar en buen estado, para no echar para atrás a los futuros visitantes del turismo estival.

Sin lugar a dudas, un ratito de lo más interesante.

Toni Garrido

➡️ Otra de esas personas polifacéticas que podemos disfrutar en Huelva es al entrañable Toni Garrido, que hace unos días contaba que da comienzo a una segunda etapa como profesor de Derecho en la Universidad de Huelva, y me decía que no podía estar más contento, pues para este profesor la "unihuelva" es una institución muy especial, y desde luego es un orgullo volver a impartir docencia sobre Derecho Constitucional a los muchos estudiantes que va a tener como alumnos.

Decir también que Toni no va a dejar su faceta como vocalista de su grupo musical donde es todo un espectáculo verlo en acción, fundamentalmente cantando temas de los años 90.

Felicidades Toni.

Mateo Jesús Rodríguez con autoridades municipales y peñistas

➡️ Con motivo de las pasadas fiestas del disfraz, me he acercado, como no podía ser de otra manera, por Isla Cristina, la "madre del Carnaval de la provincia" que, por cierto, siempre me gusta recordar que es el único carnaval de Andalucía que siempre mantuvo la celebración de las fiestas típicas de invierno en sus fechas.

En esta ocasión, después de saludar a un buen número de carnavaleros con los que mantengo contactos habitualmente, coincidí con mi buen amigo Mateo Jesús Rodríguez Macías, que ha vuelto a ser primer premio de coros del carnaval isleño, pero especialmente estaba rebosante de felicidad con la Peña Carnavalera "La Charanga" ,que le ha concedido y le ha entregado su primer Pin de Oro "Nicolás Bellido".

En el acto, el galardonado estuvo acompañado por la Junta Directiva de la Peña, ambas Cortes de Honor con sus Reinas, la Delegada de Festejos, Mari Carmen Beltrán y el Primer Teniente Alcalde de la antigua Higuerita, Paco Zamudio.

Sin lugar a dudas, todo un acierto de la peña a la hora de elegir a Mateo para este galardón, no en vano lleva casi medio siglo participando muy activamente del carnaval isleño.