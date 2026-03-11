Asociaciones, peñas y galas

➡️ Qué me gustan las asociaciones que se preocupan en sus actividades por la cultura, como es el caso de la de "Antiguos Vecinos del Barrio de San Sebastián", quienes todavía celebran, por el éxito conseguido, el concurso de dibujo infantil en su novena edición, que se alzó con el primer premio el colegio Juan Ramón Jiménez, haciendo felices a todo el profesorado y alumnos en general.

Para todo ello, han contado con la colaboración del Puerto de Huelva, que preside Alberto Santana, por lo que ya trabajan para la próxima edición como así nos lo contaba su presidenta, Remedios Domínguez Rodríguez, que, junto con su junta directiva formada María Teresa Gómez, Cinta Perea, Flora Pereira y Francisco Vázquez, están muy entusiasmadas pues quieren que en su próxima edición que llega a su primera década tenga una mayor repercusión.

Destacar, que la temática de este concurso de dibujo infantil son "las fiestas patronales en honor a San Sebastián", enhorabuena por esa labor que realizáis, digno de todo encomio .

Domingo Vázquez, Ricardo Ruiz y Pepe Robles

➡️ Cuando todavía no ha llegado la Semana Santa, ya hay onubenses que piensan en la universal romería del Rocío. De tal manera, en las puertas del mercado del Carmen de Huelva, he coincidido con Domingo Vázquez, Pepe Robles y Ricardo Ruiz, todos ellos componentes de la peña Rociera "Los Suplementos", quienes me contaban que ya estaban dando los pasos para encontrar tractor para organizar el camino hacia la aldea almonteña, de tal manera que volverán a las arenas después de una serie de años sin acudir en carro a la cita con la Blanca Paloma, si bien es cierto que lo han hecho sin estar junto a todos los componentes de la peña.

Destacar que la peña Los Suplementos ha hecho el camino en los más de los 30 años que han peregrinado con las hermandades de Huelva, Lucena del Puerto y Moguer.

Iván Sáenz y Nardy Lafuente

➡️ Ahora cambiamos de tercio, utilizando término taurino, para comentar que con motivo de la gran gala de la entrega provincial de trofeos taurinos de la Junta de Andalucía, tuvimos la oportunidad de charlar un ratito con Nardy Lafuente, periodista todoterreno, e Iván Sáenz, ex jugador onubense de baloncesto.

Con Nardy, como no podía ser de otra, manera estuvimos comentando el buen momento que está atravesando el Recreativo de Huelva, coincidiendo ambos que el Decano tiene que seguir la racha positiva, sin fallar, pues los puestos altos de la tabla clasificatoria están muy apretados y un traspiés puede dar al traste con los objetivos del Decano.

Por su parte, Iván, que es un buen aficionado taurino, estaba feliz y contento por el galardón obtenido en esta gala taurina por el novillero Cristóbal de Lara, con el que le une una gran amistad. Asimismo nos contaba que su empresa dedicada a organizar eventos en la aldea almonteña del Rocío, le está funcionando muy bien, fruto que duda cabe al buen servicio que ofrecen.

Dos grandes profesionales que destacan por el trabajo bien realizado.