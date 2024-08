Viejas glorias y jóvenes que van despuntando

➡️ Hay jugadores de fútbol, Veteranos del Recreativo de Huelva concretamente, que se sienten muy orgullosos de haber defendido la camiseta albiazul, además en primera división, como es el caso del guardameta Rafael Romero. El guardameta, que está pasando sus vacaciones estivales en Matalascañas, coincide habitualmente con mi buen amigo, el periodista deportivo Salvador Domínguez, quien ha narrado para emisoras sevillanas un montón de trofeos Colombino de los años 70 y 80.

Ellos salen a pasear luciendo camisetas del Decano, y mientras que la de Rafa es actual la de Salvador es una joya para los coleccionistas de estas prendas.

Rafael, que es de las mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol, sigue siendo un gran aficionado del club de sus amores y aprovecha cualquier ocasión para rememorar sus años defendiendo la portería albiazul.

Me alegro un montón de veros juntos y disfrutando de los atractivos que tienen las playas onubenses.

Alejandro Sanz, Alfonso Sánchez y el joven Martín

➡️ Vamos ahora con un joven artista de esta tierra, quien va causando sensación allá por donde va cantando. Me estoy refiriendo a Martín Sánchez, hijo del también cantante y compositor Alfonso Sánchez.

Pues bien, hace unos días recibió la llamada de ese gran artista consagrado mundialmente como es Alejandro Sanz, quien los invitaba a su finca, en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera, donde se reunían un pequeño grupo de personas de confianza, su manager, su pareja...

El motivo era pasar una jornada de lo más entrañable y llena de arte, por lo que aparte de Martín y Alfonso también acudieron a la llamada de Alejandro El Turi, La Fabi y Mara, concursante de la Voz. Después de pasar una mañana llena de conversaciones con el anfitrión, y lógicamente unos cantes, almorzaron todos y a las 16 horas los artistas onubenses se fueron a descansar al hotel para volver a la finca a las 20 horas, donde esperaba una gran barbacoa, que concluyó con unos cantes donde Alfonso y Martín interpretaron un tema a dúo que le solicitó la pareja de Sanz.

Pero lo mejor estaba por llegar, pues el pequeño Martín se lanzó por fandangos de Huelva, causando la sensación de todos los asistentes, donde La Farruca alabó la interpretación del artista de esta tierra.

La velada concluyó con la felicitación y agradecimiento del anfitrión, diciéndole a Martín que siga su carrera por el camino que lleva, que lo está haciendo muy bien y que él lo seguirá aunque sea desde la distancia. Lo cierto es que tanto Alfonso como Martín han venido muy contentos con la experiencia. Sin lugar a duda, un pasito más en la carrera musical del joven artista onubense, enhorabuena.

Alfonso Rodríguez

➡️ Nos ha dado alegría poder saludar hace unos días a mi amigo, el prestigioso letrado José María Mora, con el que coincido casi a diario en el Bar Suizo Chico de Huelva, donde tenemos unas tertulias antes del almuerzo y nos ponemos al día de la actualidad onubense en particular. Pero claro, en verano la situación cambia, pues nos desplazamos a la costa y es más difícil coincidir.

Hecha esta entradilla, decir que José María, con su peculiar manera de contar las cosas, nada más verme, y después de saludarnos me dice: ¿sabes que de la cantera de colegio Molière (francés) un joven baloncestista onubense ha estado en la gran final del EUROBASKET sub16? Le confieso que no sabía nada, pero que me contara.

"Pues mira José Luis, con solo 16 años y nada más y nada menos que 2,05 de estatura, el onubense Alfonso Rodríguez ha defendido los colores de la Selección Española de Baloncesto Sub 16, en el europeo que el pasado sábado finalizó en Grecia, alcanzando la final del Campeonato y proclamándose subcampeón de Europa, al no poder superar en el último partido al equipo de Francia"

Ya estaba "embalado" y siguió así su narración: "Alfonso ha desempeñado un papel muy importante en el campeonato, principalmente en los partidos de cuartos de final ante Italia y en la semifinal ante la anfitriona Grecia, siendo fundamental su aportación en el juego interior de la Selección"

Quise saber algo más de Alfonso, quien ha sido criado deportivamente en el Club de Baloncesto de su colegio, el Moliére, dando pasó a la cantera del Ciudad de Huelva, y de ahí al Betis en los últimos dos años. Esta temporada jugará en la cantera del Unicaja de Málaga, tras "rifárselo" los principales equipos de la ACB, y más aún después del gran papel llevado a cabo en el torneo, haciéndose con la medalla de plata que orgulloso luce ya por nuestra tierra.

Desde luego, nuestra más sincera enhorabuena a este joven onubense que ha estado bien acompañado por sus padres, abuelos y hermano en tierras griegas, quienes han disfrutado de lo lindo, aunque con la espinita de no haber venido con la medalla de oro, pero evidentemente, después de todo lo que me ha contado Mora sobre Alfonso, estoy convencido que el baloncestista va a dar muchas satisfacciones al baloncesto nacional, y desde luego al onubense.

Roberto Gómez y José Neyra

➡️ Para concluir esta pequeña crónica social, reseñar que en estos últimos días me he acercado por la redacción de Teleonuba para ver como está quedando el nuevo plató de La Tertulia Recreativista, que está temporada será la número 33 y que empezará a emitirse el próximo martes 3 de Septiembre, a partir de las 22,30 horas, después del primer partido del Decano en el Nuevo Colombino.

José Neyra, director de la televisión, nos lo estuvo enseñando, y la verdad es que está quedando muy bonito y novedoso. Desde luego deseando verlo ya terminado.

Pero al final, la conversación derivó a la fiesta nacional, concretamente en los festejos que se han llevado a cabo en el coso mercedario en el ciclo de Colombinas, comentándome que ha estado viendo las corridas desde un burladero del callejón con el periodista Roberto Gómez, que si bien es muy conocido por sus trabajos en torno al mundo del deporte, y en especial del fútbol, no es menos cierto que Roberto es un magnífico aficionado al arte de Cúchares, siendo una gozada escuchar sus comentarios sobre cualquier situación de la lidia del toro.

Un abrazote grande a estos dos buenos amigos.