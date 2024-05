Vicente Redondo "El Pecas": "Que no se olviden de los artistas que ya tenemos una edad"

La "bombonera" se vestía de gala para este evento, que constituyó todo un éxito tanto de asistencia de público como en la de realización del espectáculo.

Nuestro protagonista de hoy es todo un referente dentro del flamenco en nuestra provincia, quien se ha ganado el respeto del público y lo más importante, de la profesión, lo cual no es nada fácil. El Pecas lo ha conseguido.

Pero vayamos con el espectáculo. El público asistente vivieron una velada de lo más gratificante, saliendo encantados con las interpretaciones que les ofreció nuestro querido cantaor “El Pecas” y los artistas que le acompañaron, tales como los guitarristas, Manuel de la Luz y Francis Gómez, el joven pianista Manuel Moreno Ramírez (nieto de mi compadre Andrés Ramírez + del Patio Faroles), las voces y palmas de Los Mellis, Olivia Molina y Juan Márquez, y el percusionista Javier “El Claqueta”. Así mismo, actuó como artista invitado al baile Antonio Amaya “El Petete”, quienes pusieron un plus a este evento lleno de arte.

Sobre el escenario

Reseñar que “DEDONDEVENGO” es el sexto trabajo discográfico en solitario de “El Pecas”, que una vez pasado el espectáculo nos reunimos en el Bar Suizo Chico para que contara sus impresiones de ese día y del trabajo discográfica, además que lo hizo con todo el arte del mundo. En la entrevista está presente mi buen amigo, antiguo compañero en RNE y gran flamencólogo, Ramón Arroyo, lo cual es todo un lujazo que al mismo tiempo ayuda a recordar momentos.

Al llegar al lugar de la cita, Vicente pudo saludar a Fernando Castro, otro artista en este caso sevillano, que ha venido en estos días por Huelva a presentar su nuevo trabajo musical. Una vez que charlaron un ratito comenzamos la entrevista:

El Pecas con Fernando Castro

P. - Vicente, ¿cómo se ha desarrollado este disco?

R. - Bueno, querido amigo, llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo que me llegara, algo que tuviera mi esencia, y tenía en mi cabeza unas cosas que me decía mi mama (que en gloria esté): "Leopoldo, no dejes de cantar tus cosas hijo, que tu lo haces mu bien". Y claro, yo me acuerdo de los tiempos del pasado, de aquellas noches con “El Brujo”, “El Peque”, “Cantares”, “El Coria”, “Los Azuaga”, con “Niño Miguel”. Y entre lo que me decía mi mama y el lío que yo tenía en la cabeza pues mi Dios y mi Lela me pusieron en el camino a mi amigo Ramón Arroyo, y en su casa hemos estado más de un año, casi dos años, estudiando y escuchando a esos grandes artistas y recordando anécdotas, porque los dos hemos vivido en paralelo esos tiempos, él por su profesión (la Radio) y yo como artista. Y desde entonces estamos juntos. Yo le propongo cosas y él las estudia y me aconseja, y vamos de aquí para allá a los estudios de grabaciones, en especial a los de Manuel de la Luz, también al de Fran Bañez, y así hemos sacado el disco adelante. Un disco que tiene mucha flamencura, con unos temas en directo, como la Soleá y los Tarantos, que están interpretados por Francis Gómez a la guitarra, y unos cantes rítmicos y de compás, que le dan mucha fuerza y alegría y que Manuel de la Luz, se lo ha currado.

P. - ¿Por qué le has puesto a tu nuevo álbum DEDONDEVENGO?

R. - Creo que está muy claro. Porque yo vengo de esos cantaores que te he dicho, creo que tengo esa esencia, y el permiso de todos mis compañeros. Creo que soy el único que canta como cantaron esos pedazos de artistas, claro, porque yo he estado conviviendo con todos ellos, he pasado muchas fatiguitas en ese Quitasueño, en esas Ventas, en el Frenazo. Qué quieres que te cuente, la vida entonces no era fácil, por lo menos como ahora, por eso le hemos puesto DEDONDEVENGO. Creo que se identifica con mi manera de interpretar y, de camino, le rindo un tributo a todos ellos porque ya casi nadie se acuerda de esos grandes, y yo lo que soy, en parte, es gracias a lo que me enseñaron. Además te digo, yo vengo de una choza gitana, del Muro, en la barriada de Santa Lucía, en Las Colonias, como dice la letra de uno de mis fandangos:

"Vengo de la marisma huelvana, tuve el arte de nacer, en la choza de una gitana, a orillas del rio Odiel".

¿Qué te parece?, como pá no ponerle DEDONDEVENGO.

P - Cuéntanos, ¿cómo es el disco?

R. - Bueno, el disco lleva 9 temas, casi todos con composiciones mías, alguna letra popular y también un corte de Jesús de Fariña y de Manuel de la Luz. Que, por cierto, ellos han sido los productores discográficos, Jesús, el ejecutivo, y Manuel, el musical.

Vicente Redondo "El Pecas"

El disco es muy flamenco, y no es que lo diga yo, lo dicen gente que conocen muy bien el paño, gente que lo han escuchado y me comentan que hace tiempo no sale un disco tan flamenco. Lleva Tangos, Rumba Flamenca, Copla por Bulerías, Bulerías, Fandangos (no podían faltar), también Toná/Seguidiyas y Soleares y Tarantos. Estos dos últimos temas he querido dedicárselos a “El Muela” y a mi Antonio “El Brujo”, sin olvidarme del “Niño Miguel” y de “El Peque de la Isla”, que los nombro en los fandangos de nuestra tierra.

Por cierto, tengo que agradecer a todos los que han participado por su entrega, y también a muchos más artistas que han querido estar, pero deben de entender que es muy difícil poder controlar todo esto. De todas formas, gracias, siempre estaré en deuda con todos ellos.

P. - Cuenta a los lectores de Diario de Huelva cómo fue para ti la noche del estreno en el Gran Teatro, ¿cómo te sentiste?

R - Pues la verdad me sentí muy bien, sentí el respaldo de la gente, el apoyo de todo un público que me llevaba en volandas, también el cariño de mis compañeros. Todo eso hace que salga airoso de cualquier envite. Cuando tú ves un Teatro lleno que va a verte solo a ti (vamos, que no es como un festival que actúan varios artistas y cada aficionado o aficionada va a ver a su preferido) eso te da un subidón tremendo, y ahí, ¡ay amigo!, ahí, hay que darlas todas.

El desarrollo del concierto estuvo muy bien estructurado, la gente no se aburrió, al contrario, al final todo el mundo decía que le había resultado corto. Vamos, que querían más, y eso es bueno. Y la verdad, después de la presentación de mi amigo Ramón, que dijo tantas cosas que a más de uno le hicieron saltar las lagrimas, porque ya te repito que hemos estado y estamos mucho tiempo juntos, y me conoce muy pero que muy bien. Él es el que me soporta en estos tiempos, me tranquiliza, me aconseja y me enseña, porque todavía sigo aprendiendo. La verdad que fue una noche extraordinaria para mí y un éxito para el trabajo realizado, porque éste es mi trabajo, éste ha sido mi sueño, y el de mi mamá, creo que lo he conseguido.

P. - ¿Qué esperas de este trabajo?

R. - Pues eso, trabajo, que no se olviden de los artistas que ya tenemos una edad, que es verdad que la tenemos, pero también tenemos sabiduría, experiencia, eso no nos lo pueden negar. Además, que tenemos un eco que es algo especial, ¿están volviendo los vinilos? ¡Verdad! ¿Por qué no hacer volver también a los cantaores veteranos que aún suenan y bien?, porque yo me encuentro como un chiquillo, y a las muestra me remito. En definitiva, amigo José Luis, trabajo, que hay que llenar la olla...

Pecas, eres todo un artistazo, da gusto charlar contigo y aprender de tu filosofía de vida. Y no olvides... "cuando haya que descargar un camión vacío, te llamo"