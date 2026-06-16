Veteranos del Barça de visita turística por Huelva

La Fundación del F C Barcelona, a raíz de la visita que hizo parte de la Directiva del conjunto culé el pasado 24 de Octubre, encabezada por su Presidente Joan Laporta, junto a un número de exjugadores para la "Reunión de peñas Barcelonistas" de toda Andalucía más Ceuta y Melilla, debido al exquisito trato recibido y lo impactante de todo lo vivido, acordaron volver próximamente a nuestra provincia, razón que se ha llevado a cabo el pasado martes 9 de Junio.

Asensi, Javier y Olmo

Los responsables de esta nueva visita se pusieron en contacto con la "Asociación de Socios Barcelonista de Huelva y Provincia" para la organización de este nuevo evento, donde Pepe Martín, Rafael Pichardo y Rosendo Romero recogieron el guante y se pusieron a trabajar para esta nueva visita de los barcelonistas a nuestra provincia.

Buen ambiente entre los barcelonistas

Han sido varias las jornadas de convivencia de la Fundación con La Asociación azul y grana Onubense, donde la expedición ha visitado el Rocío, la Cuenca Minera, la Sierra... y, como no podía ser de otra manera, han disfrutado de un magnífico paseo en Catamarán con música en directo, amenizado todo por Javier Arias y el gran Sergio, con lo que disfrutaron lo más grande por la música que ofrecieron estos dos artistas, que fueron felicitados por la expedición.

Los expedicionarios salieron desde el Puerto de las Canoas, navegando hasta Punta Umbría y posterior regreso, donde almorzaron a base de jamón, gambas, mojama, platos de salpicón, fresas, dulces… sin olvidar los ricos vinos de El Condado.

Boquerón Esteban y Asensi de lo más animado

Entre los ex jugadores que han vivido esta nueva experiencia choquera hay que destacar la presencia de "Boquerón" Esteban, Charly Rexach, Olmo, Asensi, Marcial... todos acompañados de sus respectivas mujeres, así como amigos muy barcelonistas de Huelva que tuvieron la oportunidad de compartir estos momentos como, es el caso de Ignacio Caraballo, expresidente de la Diputación Provincial de Huelva.

En definitiva, unas jornadas inolvidables para los antiguos jugadores del Barcelona, donde han podido comprobar que Huelva es la tierra de la cordialidad y dispuestos a vivir esta experiencia el próximo año.