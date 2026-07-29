Artistas navegando, exposición de pintura y ecos del trofeo Colombino
Sin lugar a duda, este verano que está siendo de lo más caluroso y siempre es bueno tener la oportunidad de navegar y refrescar el cuerpo
➡️ Emilio Losada, Juanini Alejandre y Pepe Gómez, componentes del antiguo grupo Los Marismeños, el gran Domingo Manguara, Juani Calceteiro, Carlos Ruiz y Diego Benjumea, de los actuales Cantores de Híspalis, Manolo, cuñado de Juanini, Manolo Godoy y el regidor de televisión Paco Pérez se han pasado este pasado martes una mañana de auténtico lujo navegando por la ría de Huelva, acercándose al monumento a Cristóbal Colón y poniéndose como a nadie le importa con unos "pitisco", que dirían en Isla Cristina a la hora de reponer fuerzas. A esta mañana de navegación estaba invitado, pero me ha sido imposible asistir y bien que lo siento, aunque queda mucho verano para tener otra oportunidad.
Me han contado algunos de los "navegantes" que ha sido una auténtica gozada este reencuentro, pues se han ido contando anécdotas fundamentalmente divertidas de la vida artística de cada uno de ellos, que por cierto tienen un montonazo, lo que les ha hecho reírse de lo lindo y...como no podía ser de otra manera, también se han arrancado a cantar un poquito, donde cada uno de ellos dejaron constancia que son todos unos auténticos fenómenos.
Está claro que Cantores de Híspalis, el martes, han tenido la oportunidad de "cruzar la bahía", que es lo que ellos, desde mediados de los años ochenta, llevan cantando por todo el mundo.
Ahora vamos a ser ahora una mijita indiscreto, pues se dice, se comenta, se rumorea, que el grupo vendrá a actuar este año con motivo de las fiestas en honor a la patrona de Huelva, Ntra. Sra. de la Cinta, y... allí estaremos para verlos y disfrutar del auténtico arte que llevan dentro.
➡️ Vamos ahora con otro artista, en este caso de los pinceles. Nos estamos refiriendo a Antonio Suárez Mato, al quién llevaba algún tiempo sin poder asistir a ver las últimas exposiciones de sus obras pictóricas que ha colgado.
Pues bien, para dar a conocer su más reciente colección ha elegido el restaurante ubicado en el Mini Golf de El Portil, sin lugar a duda una excelente decisión, pues Suárez lo que presenta son obras de la naturaleza que tiene este rincón del litoral onubense, que es una auténtica maravilla.
El autor ha sabido captar con su estilo tan peculiar la belleza de El Portil, con un gran colorido y rasgos tan peculiares teniendo como modelo, la naturaleza que posee este núcleo perteneciente al ayuntamiento de Punta Umbría.
Enhorabuena Antonio, te deseo toda clase de éxitos y que la venta de estas obras de arte sean las que tú te mereces
➡️ Me ha hecho mucha ilusión poder comprobar, en las gradas del estadio onubense, con motivo de la presencia del Betis al trofeo Colombino, una bandera de España con el escudo del conjunto sevillano y el nombre de Constantina, mi tierra natal.
Los portadores fueron Antonio Mateo, su hija Ángela Mateo y su ahijada Rocío Gallardo, quienes dejaron la sierra norte sevillana para presenciar un partido del equipo de sus entrañas, aunque el padre de Rocío es "palangana" y por eso no vino.
Antonio, que durante muchos años ha sido propietario de un afamado restaurante en Constantina, me contaba que en su estancia en Huelva ha tenido la oportunidad de conocer un poquito más la gastronomía de nuestra capital, valorándola muy positivamente, lo cual es importante de cara a la atracción turística de esta tierra, pues el boca a boca suele ser muy efectivo.
Antonio, que aunque no te pude ver, me ha dado mucha alegría que te lo hayas pasado fenomenal por esta mi tierra adoptiva a la que tanto quiero.
Por cierto, cada vez que voy por nuestro pueblo echo de menos los "faisanes" tan exquisitos que preparabas.