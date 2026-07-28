Espectacular celebración del X aniversario de la alternativa de David de Miranda

Con un gran ambiente, se puso el cartel de "no hay billetes" para la conmemoración del X aniversario de la alternativa del diestro de Trigueros, David de Miranda en el Muelle de las Carabelas.

El maestro llegó acompañado por su mozo de espada, Alfredo Buendía, con sus respectivas familias. Allí eran recibidos por el Presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

David Toscano, David de Miranda y Milagros Romero

Cuando David de Miranda entró en el recinto lo hizo con todo el público de pie aplaudiéndole. Subió al estrado y el periodista ayamontino, Norberto Javier, hizo de maestro de de ceremonia.

Norberto Javier y David de Miranda

Comenzó haciendo un resumen histórico del día de su alternativa, para posteriormente realizar un recorrido a modo entrevista con el torero desde sus inicios que, sin lugar a dudas, no fue un camino de rosas sino todo lo contrario. La entrevista fue extensa, amena e interesante al mismo tiempo.

Posteriormente, hizo presencia en el escenario Alejandro Urbano, un buen amigo de niñez de David, que desveló algunas anécdotas ante la sonrisa del diestro.

Sin lugar a dudas, Jorge Buendía fue un gran puntal en la trayectoria profesional del triguereño, no en vano fue el empresario que confió en el torero desde sus inicios, lo cual no era fácil, pues tuvo que luchar primero con los padres del torero para que confiaran en él para llevar la carrera de David y luego convencer a los empresarios para pusieran en los carteles a su representado. Todo ello lo compartió Jorge con el público asistente, resultando de lo más interesante, concluyendo con un vídeo con las mejores imágenes de David de Miranda en los cosos de toda España.

Público asistente

El crítico taurino, Paco Guerrero, fue el siguiente invitado en intervenir para contar la crónica que publicó en Huelva Información el día de su alternativa.

Por último, tomó la palabra el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, para agradecer a su tocayo la presencia en el acto, felicitarlo por los éxitos que está alcanzando y poner en valor los valores (valga la redundancia) profesionales y personales del homenajeado. Asimismo, hizo subir al escenario al escultor Martín Lagares, que le entregó a protagonista de la noche un estatuilla con su cabeza, que David agradeció muy sinceramente.

Se cerró el acto con la interpretación de un pasodoble taurino y la foto de familia de rigor.

José Luis Arizmendi

Nosotros, una vez concluido el acto y mientras tomábamos un refrigerio, tuvimos la oportunidad de charlar un ratito con el presidente de la Asociación de Fotógrafos de Huelva, José Luis Arizmendi, que viaja a todos o casi todos los alberos donde torea el diestro onubense. Con él comentábamos lo que está haciendo David está temporada, que para los anales de la tauromaquia.

Juani Carrillo y su hijo Guillermo

A Juani Carrillo, que fue la encargada de entregarle un clavel rojo a todas las damas que asistieron al evento, la pude saludar cuando estaba con su hijo, Guillermo García de Longoria, que es un buen aficionado al arte de Cúchares y magnífico periodista en ciernes. Ellos estaban felices con el desarrollo del acto, pues fueron parte de su organización.

Rafael Pérez Unquiles y Nacho González

El jefe de prensa de la Diputación Provincial, Rafael Pérez Unquiles, que será este año uno de los miembros del jurado de los premios taurinos "El Cabezo", charlaba con el director de la Cadena Cope, Nacho González, quién nos contaba que las obras del nuevo edificio de la emisora van muy adelantadas, esperando que antes de fin de año hayan hecho el cambio de domicilio.

Luismi Baeza y su esposa, Argentina

A la cantante Argentina, guapísima ella como no podía ser de otra manera, la saludamos junto a su marido y representante, Luismi Baeza, quien me decía que la artista va acabar la temporada con unas cuarenta actuaciones, lo cual está pero que muy bien, aunque han tenido la oportunidad de realizar bastante más, pero que han decidido no "abusar" de más conciertos.

En definitiva, un gran acierto de la Diputación Provincial en organizar este evento, que ha tenido un gran poder de convocatoria.