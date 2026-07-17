Lugares con éxito, reuniones veraniegas, jóven emprendedora y encuentro con isleños

➡️ Sin lugar a dudas, uno de los lugares con más encanto en El Portil para estar de reunión, tomarse un aperitivo, unas copas o simplemente como punto de encuentro, es el bar "X el Morro", capitaneado por el empresario onubense Joaquín Abreu Teresa. Joaquín ha logrado, a base de profesionalidad, convertir su establecimiento en todo un referente de la hostelería portileña, donde la simpatía, la cercanía con los camareros y el buen servicio son muy valorados por nativos y foráneos que en estás fechas llenan esta parte del litoral onubense.

La verdad es que a mediodía lo "petan" con un público ansioso de degustar las comidas que ofrece, tanto a la hora de tapear o sentarse a almorzar. A la hora de cenar vuelven a llenar la terraza y su carpa, con trato cercano, camareros simpáticos y buen servicio, sin la fórmula perfecta, por lo que no es raro verlo a reventar a cualquier hora. Para ello, cuenta con un buen equipo que hace que los clientes se sientan como en casa de forma que te atrapan y, aunque vayas a tomarte una copita, te puedes llevar horas de tertulia con amig@s

Como cada verano, la foto de familia con los camareros no podía faltar, y aquí tenemos a un equipo de "champions": Saul Muñoz Gil, Antonio Manuel López, Luisa Abril Rangel, Nacho Orta de los Santos, Elena Abreu Teresa, María José Peña López, María José Peña Marín, Oscar Bayo Requena, Jesús Vega Romero, Jonathan Liañez López, Raul Torres Padilla, Alvaro Martin Sanchez, Antonio Pérez Romero y, como no, el capitán de la tripulación, Joaquín Abreu Teresa.

Enhorabuena Joaquín, has logrado a base de trabajo, imaginación y buen servicio ser todo un referente de la hostelería portileña. Claro, sin olvidar la buena materia prima de sus platos tantos en tapas, montaditos de todas clases, platos típicos onubenses, mariscos, buenas carnes, excelentes ensaladas....

Grupo de amigos portileños de tertulia

➡️ Frente al bar antes reseñado está la terraza del bar Raúl, que también se pone a tope a diario y que estar de tertulia en verano, sobre todo en la zona costera, es de lo más apetecible, divertido, relajante, entretenido... Vamos, el deporte nacional "levantamiento de codo". Por lo tanto, es lo que más se suele ver en la playa, terrazas o chiringuitos.

De tal manera, este pasado fin de semana, en la terraza de Raúl, he podido compartir unas cervecitas y unas tapitas de paella que estaban riquísimas con Agustín "Metropol", Curro Vidal, Pruden Serrano, Carlos Fernández, Noé Carrillo, Jesús Carrillo, José Aragón y Pepe Robles que, como no podía ser de otra manera, el principal tema de conversación fue el Recreativo de Huelva, los fichajes, la pretemporada, los fichajes, el trofeo Colombino y la ilusión que se tiene en que esta temporada tiene que ser la del ascenso del Decano del Fútbol Español.

Belén Carrascal Caro

➡️ El que la gente joven tengan iniciativas empresariales, la verdad es que me encanta y lo valoro muy positivamente. De tal modo, Belén Carrascal Caro me contaba hace unos días que había decidido montar su propio negocio, diciéndome que era para las personas que quieran verse y sentirse mejor. Un salón de belleza ubicado en la calle Vasco Núñez de Balboa 3, que ha bautizado con el nombre Aurea Skin.

Belén, que tiene todo el arte del mundo, me decía que quieren cuidar la belleza con tratamientos personalizados para cada piel, donde las personas que acudan a su salón de belleza podrán descubrir la depilación láser de última generación que ofrecen, al igual que los tratamientos faciales, rejuvenecimiento, limpieza facial....

Me seguía diciendo Belén que los onubenses deben dejarse mimar por profesionales de prestigio, que consiguen los resultados que buscan y que en Áurea Skin consiguen, y para ello ponen al servicio de futuras clientes el teléfono 695532885 para pedir su cita, aunque también pueden hacerlo a través de redes sociales @aureaskin.huelva.

Belén, enhorabuena y te deseo toda clase de éxitos.

Grupo de isleños por Huelva

➡️ Me ha dado montón de alegría encontrarme en la calle Marina de Huelva con mis buenos amigos Paco Zamudio y Mateo Jesús Rodríguez que, junto a un grupo de isleños con los que hacía mucho tiempo que no coincidía, como José Manuel López, Mari Carmen Beltrán, Isabel López, José Ángel Brizo y Carmen Cárdenas, habían venido a la capital a realizar algunas gestiones.

A Paco Zamudio le estuve comentando que sería bonito que organizáramos una quedada con los miembros que quedamos de la comisión de carnaval, de finales de los 70 y principio de los 80, que para mí fueron los años de mayor esplendor de las fiestas típicas de invierno de la antigua Higuerita.

Como no podía ser de otra manera, aunque el tiempo que estuvimos fue corto, comentamos algunas cosillas de Isla Cristina e Islantilla y los felicitaba por el trabajo que están realizando. Amigos, que nos vemos en los próximos días por Isla.

Por cierto Paco, los años no pasan por ti.