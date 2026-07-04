Man o Matic inmortaliza la Peña Carnavalera "La Colombina"

Con motivo de la inauguración de la obra de arte que ha realizado Adrián Pérez Vázquez, o lo que es lo mismo "Man o Matic", en la fachada de la Peña Carnavalera "La Colombina" con motivo del 40 aniversario de su fundación, he tenido la oportunidad de charlar un ratito con este artista onubense con fama internacional, no sin antes comentar, según me cuenta José Antonio Alfonso "Perfo", que esta obra es el "primer premio" como colofón a la trayectoria histórica de la peña más carnavalera de Huelva, dejando un legado para todos los onubenses.

Man o Matic

Pero vamos por orden, antes de entrar en conocer la opinión de Adrián hemos de decir que "Man o Matic" es artista grafitero conocido por realizar creaciones de arte urbano contemporáneo con temáticas de índole social, utilizando el hiperrealismo como expresión artística.

Man o Matic

Se inició en las artes visuales a partir de su formación en imagen y sonido y diseño gráfico, sin embargo su faceta artística con los sprays es autodidacta, influenciado por el movimiento del graffiti que se estaba gestando en Sevilla a finales de los 90 y al cual llegó por amigos que se desplazan a la capital andaluza para pintar muros allí.

Man o Matic

En el año 2000, una vez empieza a dominar la técnica del spray, inicia su andadura profesional haciendo algunos trabajos para comercios de la capital onubense, intercalando esos trabajos con muros libres con una obra propia cargada de crítica social. Es a partir de este año que inicia uno de sus proyectos más significativo y duraderos, se trata del Museo al aire libre en la Antigua plaza del Mercado del Carmen en Huelva capital. Ese espacio se convirtió en un escaparate de su arte y de su destreza, consiguiendo la aceptación y admiración de sus conciudadanos que, a partir de ahí, empezaron a admirar el arte urbano como una expresión artística reconocida, consiguiendo el apoyo de la ciudadania que admira esas obras de forma libre en ese espacio público de manera gratuita y abierta, hasta su completa desaparición este 2026.

Man o Matic

En el 2015 consolida su trayectoria profesional trasladando su arte al Museo de Huelva con la exposición ’SelfieL’ siendo hasta hoy la más visitada en la historia del Museo, con más de 10.000 visitantes en el mes que se mantuvo la exhibición. Tras 26 años de experiencia profesional ha realizado innumerables murales y obras pictóricas a nivel nacional e internacional, pintando en festivales de todo el mundo y con obras llevadas a distintas galerías de arte en Francia, Amsterdam y España.

En la actualidad no cesa de crear obras en su ciudad como fuera de Huelva, dichas intervenciones artísticas de arte urbano se desarrollan tanto en comercios o para organizaciones e instituciones de enseñanza: universidades, públicas y privadas, sin dejar de moverse a nivel internacional, llevando su arte y el nombre de Huelva allá donde va.

Es el caso de su última colección ‘Identity’, obras pictóricas en donde pretende potenciar las riquezas del patrimonio de Huelva a varios niveles y trasmitir al público más sobre sus propios orígenes, poniendo en valor la importancia del propio territorio que hoy ocupa la provincia de Huelva.

P -¿Puedes vivir de tu arte o tienes que dedicarte a otra profesión?

R.- En mi juventud pase por varios intentos en profesiones diferentes como DJ o diseñador gráfico y publicista, pero cuando conocí el mundo del graffiti me di cuenta que era mi pasión y me centré en desarrollar mi arte, lo que me llevó a dedicarle tiempo y esfuerzo y fue de una manera natural que se fue convirtiendo en mi profesión. Llevo ganándome la vida con mi arte más de 20 años, aunque a veces no sea fácil como ya se sabe.

P.- ¿Se valora en Huelva tú trabajo?

R.- Huelva me ha dado mucho, es mi territorio, es donde he podido ir desarrollando mi arte y siempre he tenido muy buena aceptación. Lo mejor de trabajar en el espacio público es que puedes compartir de forma directa con las personas las sensaciones u opiniones. Siempre que estoy pintando todo tipo de personas se paran a hablar sobre mis obras, algunos no me conocen pero la mayoría síi y se quedan viéndome pintar por curiosidad, y la mayoría de las veces suscito admiración, lo que supone y ha supuesto siempre un impulso en mi carrera. Le estoy muy agradecido a la gente de Huelva en general porque desde hace mucho que me dan su apoyo, en las calles o por la redes sociales y, como en este caso, también agradezco la cobertura que hacen los medios de comunicación sobre mi trabajo.

P.- ¿Cuál es el reconocimiento nacional o internacional que más has valorado tú?

R.- La verdad es que valoro mucho el reconocimiento de mi gente de Huelva, como se sabe es muy difícil ser profeta en tu tierra, yo me siento arropado y querido, pero creo que lo que más me sorprende y me enorgullece es el reconocimiento de los artistas de mi mismo gremio, artistas de arte urbano que he ido conociendo en mis viajes, siendo increíbles artistas, y se acercan a hablar conmigo para decirme que conocen mi trabajo, lo cual me sorprende y me llena de emoción porque eso compensa el gran esfuerzo y dedicación que pongo en mi trabajo que a veces se hace cuesta arriba como cualquier otro trabajo o quizás más.

P -¿De las obras que has realizado de cuáles te sientes más orgulloso?

R.- Es muy difícil contestar a eso, te diría que estoy orgulloso de todas obviamente porque cada una de ellas se han sucedido por alguna causa que ha hecho que sea especial en ese momento. Sin embargo, te diría que como parte de mi trabajo es experimentar y evolucionar en mi obra, las últimas quizás sean las más fieles a mis sensaciones y momentos actuales. Actualmente he estado trabajando una línea que he sacado que la denomino ‘red velvet’, por el color rojo, como llamada de atención potente y con las que he realizado grandes murales para la universidad y en otros espacios de gran formato, creo que tienen un trasfondo muy poderoso de ideas y temática social siendo muy impactantes.

Man o Matic

P.- ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R.- Siendo sincero, prefiero pensar en el presente porque aunque me llaman para trabajos continuamente, la mayoría de las veces las fechas se van modificando y los calendarios bailan, así que intento configurar mi agenda con proyectos que sean lo más certeros posibles, con fechas concretas como aniversarios, aperturas o eventos, pero sin dejar atrás las necesidades de todos mis clientes. Hace un par de semanas he realizado un exposición colectiva que se presentó en Sevilla, trabajo en colaboración con la Galería Markham Castillo donde tengo obra a la venta de mi colección ‘Identity’, haremos con ellos entrevistas y encuentros este verano. Y a partir de septiembre ese pondrán en marcha varios proyectos muy interesantes y que sorprenderán a los onubenses, pero no me gusta decir nada de antemano, cuando llegue el momento contaremos a nuestros seguidores y al público en general las propuestas que se pondrán en marcha, ahí os dejamos con la miel en los labios.

P.- Acabas de realizar una obra en la fachada de la Peña Carnavalera "La Colombina" ¿Qué has querido representar?

R.- Como bien dices, mi última obra esta realizada para "La peña carnavalera: La Colombina", que se encuentra en la calle Pastillo, en Isla Chica, es la peña carnavalera más antigua de Huelva y querían hacer algo especial para celebrar su cuarenta aniversario. Ellos ya conocían mi obra y decidieron que sería una manera muy original tener uno de mis graffitis en la fachada de su local, agradecí mucho que me diesen libertad creativa para la obra, solo quise hacer un guiño a la entrega de un jamón que tienen ellos como tradición, que es lo que entregan a las agrupaciones que participan en la muestra carnavalera que llevan a cabo una vez concluido el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro.

La obra es un retrato de medio cuerpo con elementos que hacen alusión al carnaval, a la música, a la caracterización típica de los carnavales como disfraces y como he dicho con un jamón en alusión a la tradición de la Peña.

P.- ¿Adrián, cual es el motivo de que sea el deportista onubense Emilio Martín la figura principal de tu trabajo?

R.- Te cuento, es lo más original de esta obra, que el modelo que elegí fuese a nuestro querido y conocido Emilio Martín, campeón mundial de duatlón, que se prestÓ para hacer de modelo para esta obra. Me resultaba muy interesante trabajar con un personaje público conocido e importante a nivel social como él, primero por admiración, por lo que él representa, y por otro lado porque era un reto sacar de su zona de confort a este deportista y traerlo a mi juego, a mi estudio y convertirlo en un personaje que no tuviese nada que ver con su ámbito en el deporte. Emilio esta acostumbrado a las cámaras como atleta, que ha ganado campeonatos mundiales, pero este experiencia era completamente distinta, hicimos una sesión de fotos en mi estudio donde nos divertimos creando la situación para que él estuviese cómodo y finalmente saliesen las imágenes como yo tenía pensado. Fue una experiencia muy divertida y enriquecedora ya que todo fluyó a las mil maravillas, creo que no será la última vez que le llame para otra obra. Tengo que decir que por parte de la Peña han sido fantásticos, abiertos a mi propuesta desde el primer momento, nos han facilitado todo con lo cual hemos trabajado muy a gusto, tanto en el espacio que ha sido muy entretenido por la gran afluencia de personas que tiene ese cruce como por el apoyo de los miembros de la Peña que se han ido pasando por allí. Creo que es una obra que va a gustar y que tendrá mucho éxito, tanto por el formato, que está adaptado a un edificio muy estiloso, como por la temática, y por supuesto por la presencia de Emilio en la obra.

P.- ¿Qué habría que hacer para que Huelva tuviera un museo pictórico al aire libre ?

R.-Mira José Luis, este tema en estos momento tengo que decirte que me toca de cerca, están terminando de derribar mis obras del Museo al aire libre en la Plaza del antiguo Mercado del Carmen y mucha gente me hace saber la pena que le da la perdida de ese espacio, cosa que yo comparto, es una pena. Pero también pienso que aunque no es igual tengo que pensar que yo tengo muchas obras por toda la provincia de Huelva y no voy a parar de crear, así que de alguna manera sigo presente y tampoco descarto crear proyectos más adelante para hacer algo igual o diferente de lo que fue ese museo, ya lo hice una vez y solo tendría que darse las circunstancias adecuadas para poner en marcha algo tan interesante como lo fue ese espacio en el Antiguo Mercado del Carmen, como te dije antes, mi intención es seguir experimentando, creciendo y evolucionando y aquí en Huelva todavía se puede hacer mucho.

Adrián, ha sido todo un placer hacerte esta entrevista, verte tan ilusionado, animado y con ganas de seguir creciendo en tu profesión.

Enhorabuena, tu trabajo es un orgullo para todos los onubenses