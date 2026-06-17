Diego Lopa presenta la 9ª edición de Las Caras de Huelva a beneficio de AONES DOWN

El libro, editado por Editorial Niebla, supone una renovación completa respecto a ediciones anteriores. Incluye 21 pinturas de paisajes onubenses firmadas por artistas de reconocido prestigio como Juan Carlos Castro, Pedro Rodríguez Cruzado, Antonia María Peralto, David Morales y Andrés Espuelas.

Obra del moguereño Pedro Rodríguez

Con nueva portada y maquetación, la obra alcanza los 73 capítulos, 194 imágenes y 314 páginas, frente a las 60 capítulos, 78 imágenes y 200 páginas de la primera edición.

Obra de Antonia María Peralto

Las "Caras de Huelva" nació de la mano del incansable Diego Lopa como programa radiofónico en UNIRADIO. A propuesta del entonces rector de la UHU, Francisco José Martínez López, el contenido pasó a libro y se presentó por primera vez el 17 de diciembre de 2009 en el campus de La Merced.

Desde 2010, el formato dio el salto a Huelva TV, donde el programa homónimo acumula ya 16 temporadas con casi 500 entregas emitidas. Por sus micrófonos han pasado más de 300 invitados del tejido social onubense.

La obra recorre la Huelva de la infancia, juventud y primeros años de madurez de su autor Diego Lopa, con recuerdos de barrios, calles, plazas, bares, comercios y personajes populares. Todo ello ilustrado con fotografías del archivo personal que el autor ha ido ampliando desde su juventud.

La presentación correrá a cargo de Francisco José Martínez López, catedrático de la UHU y rector que prologó la primera edición hace 17 años.

Destacar que los primeros 125 ejemplares de esta tirada podrán adquirirse únicamente durante el acto de presentación mediante un donativo de 10 euros. La recaudación íntegra irá destinada a AONES DOWN, gracias a la generosidad de la Fundación Caja Rural del Sur.

Enhorabuena Diego, tu incansable trabajo periodístico sigue siendo todo un referente en la programación televisiva de Huelva.