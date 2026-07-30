Buen inicio de las fiestas Colombinas

Durante el acto de inauguración, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que estas Colombinas “marcan un punto de inflexión” porque “empiezan a mirar a la Ría”, con la puesta en marcha de un nuevo espacio de conciertos, más amplio, seguro y accesible, nuevos accesos y una conexión desde el Paseo de la Ría, como primera fase del futuro nuevo recinto.

Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha afirmado que para su municipio “es un inmenso honor formar parte de estas Fiestas Colombinas” y ha afirmado que “este reconocimiento pone en valor no solo la aportación histórica de nuestro municipio, sino también la estrecha relación que, desde hace siglos, une a Palos y Huelva”.

El Embajador de la República Argentina, Wenceslao Bunge, ha destacado que "Argentina y España son pueblos hermanos unidos por una historia que sigue escribiéndose cada día" y ha afirmado que "siempre habrá muchas más cosas que nos acercan que aquellas que nos diferencian". En el marco del centenario del vuelo del Plus Ultra, ha subrayado que "no unió solo dos continentes, sino dos pueblos profundamente vinculados por la historia y los afectos".

Alfonso Castro y la alcaldesa Pilar Miranda

➡️ Una vez concluida la inauguración, en la caseta de exposiciones, hemos tenido la oportunidad de charlar un ratito con la alcaldesa, Pilar Miranda, y el concejal capitalino, Alfonso Castro, que se mostraban felices y contentos con el inicio de esta edición de las Colombinas, deseando a nativos y foráneos disfruten de unas fiestas que son importantes en el calendario de las mejores de nuestro país.

Antonio Manuel Carrasco, Paco Muñoz y Juanma González

➡️ En el cóctel que ofreció el ayuntamiento capitalino a autoridades y asociaciones onubenses en general, coincidí un ratito con el secretario del Recreativo de Huelva, Antonio Manuel Carrasco; el concejal del ayuntamiento de Huelva, Paco Muñoz y el que fuera alcalde de Lepe, Juanma González, donde el tema de conversación fue la pretemporada del Decano y la ilusión que está puesta en el organigrama albiazul para lograr está temporada el ascenso de categoría. Que así sea.

María Rodríguez y su padre, Pedro Rodríguez

➡️ Al que fuera alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que acudió a la inauguración con su hija, María Rodríguez, no paraba de saludar a los muchos invitados que disfrutaban del cóctel, y es que Perico tiene un filín especial para conectar con mucha facilidad con todo el mundo.

A María le pregunté por su madre, que esta ocasión no acompañaba a su padre, diciéndonos que prefirió quedarse en Punta Umbría, y es que seguir a Pedro no es nada fácil.

Nini García y Ana Gutiérrez

➡️ La mayor parte de la velada la pasé con mi buen amigo Nino García y con su encantadora esposa Ana Gutiérrez y, como no podía ser de otra manera, Nino me contaba lo feliz que estaba con la edición de la copa del Rey de Tenis de este año, donde todo ha salido a pedir de boca.

De igual manera, nos decía que este año se han quedado en Huelva, pero que se escapan habitualmente a algunas de las playas de nuestro litoral. Está claro que quieren estar morenitos y librarse del calor tan intenso que estamos viviendo estos meses.

Toni Garrido y Reme Domínguez

➡️ Al reciente concejal de juventud del ayuntamiento de Huelva, Toni Garrido, lo saludé cuando estaba conversando con Reme Domínguez, de la asociación de antiguos vecinos del barrio de San Sebastián, quién contaba que el próximo año llegan al 25 aniversario de su fundación y que están preparando una serie de actividades que desvelarán próximamente. Deseando conocerlas estamos y...felicidades por anticipado.

Luis Benítez y Paco Romero Palomar

➡️ Me ha dado mucha alegría saludar al doctor Paco Romero Palomar, con el que no coincidía hace muchos años, quién estaba y con al alma mater del Teléfono de la Esperanza, Luis Benítez. Ambos disfrutaban de esta primera noche de la fiesta grande de Huelva. El galeno me recordaba el tiempo que estuuvimos juntos participando en el programa de RNE, "Domingo en radio", que presentaba el inolvidable Plácido Llorden, donde nos lo pasábamos en grande, y por supuesto yo recordaba todos los consejos que me daba en esa época Paco, por lo que siempre le estaré agradecido.

Leo Romero y Manolo Gómez

➡️ Los concejales capitalinos del PSOE, Manolo Gómez y Leo Romero, asimismo disfrutaban en compañía de un nutrido grupo de amigos de una velada festiva que resultaba entrañable. A Leo la suelo ver casi a diario pues somos vecinos de calle, pero a Manolo hacía tiempo que no coincidimos y lo vi fenomenal, diciéndome que está pasando un verano sensacional y eso es lo realmente importante, vivir la vida lo mejor posible.

La verdad es que me dio mucha alegría verlos a los dos y poder saludarlos.

Carnero Romero, Camacho Malo y Wenceslao Bunge

➡️ Igualmente, he tenido la oportunidad de compartir un ratito con el senador onubense Carmelo Romero y el embajador de Argentina, Wenceslao Bunge, que igualmente se mostraban encantados con el desarrollo del acto de inauguración y disfrutaban de una velada festiva y entrañable.

Lo que si está claro, es que el embajador Argentino se va a ir de Huelva encantado, y es que se notaba en la propia cara que se lo estaba pasando fenomenal.

Obviamente, tuve la oportunidad de charlar con más personas en este primer día de fiesta, pero para que no se haga muy cansada esta crónica social, dejaremos para mañana la segunda parte.