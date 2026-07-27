Callejeando por Huelva, reconocimiento al artista Neruk y el trofeo Colombino

➡️ Callejear por Huelva capital en estos meses estivales, cuando la mayoría del personal está en el litoral onubense, también tiene su encanto, pues te encuentras con amigos o conocidos que se pueden parar a hablar un ratito. Aunque en este caso, mi amigo Manu Suero, al que me encontré en la calle Rábida, iba a tope, con prisa, pues este polifacético hombre tiene una agenda de trabajo enorme y una vitalidad algo impresionante, fruto del mucho "curro" que lleva a cabo.

Me contaba algunos de los proyectos en los que anda metido, que son muy interesante.

Yo le hablé de deporte y diversión, que también es importante, y comentamos que el equipo de fútbol de la Prensa de Huelva tiene que empezar a hacer su particular "pretemporada" y jugar algunos encuentros antes de llegar a navidades y enfrentarnos a nuestro eterno rival, el equipo de "Políticos provinciales".

Por cierto, cuando llegue ese momento vamos a estrenar nueva equipación, que es una auténtica maravilla, que ha diseñado el propio Manu y que ha confeccionado la empresa "Gañafote", quienes ya estan preparándose para la próxima Semana Sant, con un nuevo certamen de promesas de fútbol base, donde participan equipos de todo el mundo, y que es todo un referente de nuestra tierra y un escaparate importante de "vender" Huelva cara al exterior.

Rafael Jesús Pérez "Fali"

➡️ Nada más dejar a Manu me encontré con Rafael Jesús Martín Pérez "Fali", que también iba como una moto. Osea, que lo que escribía al principio de este rebujito onubense queda en entredicho, pues mucho personal va a un ritmo muy acelerado.

El que fuera jugador del Recreativo de Huelva y San Roque de Lepe, por la velocidad que llevaba, bien diría yo que está en plena forma para vestirse de corto de nuevo y ponerse a jugar en cualquier equipo de la provincia. Comentamos que hacía mucho tiempo que no coincidimos, diciéndome que se ha ido a vivir a Aljaraque, donde es encuentra muy a gusto.

Por cierto, se mostraba muy feliz con el combinado nacional de fútbol, que acaba de conquistar su segunda copa del mundo, con el que ha disfrutado de lo lindo.

Antonio Rivas "Quevedo"

➡️ Más tranquilito me encontré con otro ex jugador del Recreativo de Huelva, concretamente, Antonio Rivas González "Quevedo", que como futbolista tuvo un largo recorrido, pues entre otros equipos, después de salir de su Aroche natal, donde dio sus primeras patadas a un balón, estuvo en Recreativo de Huelva, Alzira, Polideportivo Almería, Yeclano, Manchego, Ceuta, Pájara Playa, Ceuta, Fuerteventura, Cartaya, Ayamonte...

Una vez colgadas las botas, se hizo entrenador nacional y se ha vinculado totalmente al fútbol, donde tiene su propia escuela de este apasionante deporte, que le va muy bien y donde disfruta de lo lindo.

Una vez que nos despedimos después de charlar un ratito, me di cuenta que tendría que haberle ofrecido, si a él se le apetece lógicamente, que se viniera de vez en cuando a La Tertulia Recreativista, pues sería un auténtico lujazo para el programa contar con una voz tan autorizada y con tantos conocimientos futbolístico como la de Quevedo.

De momento, voy a dejarlo que se entere de este interés a través de este periódic,o y luego le preguntaré que le ha parecido la propuesta, que espero y deseo acepte.

Fasu Manzano

➡️ También he tenido la oportunidad de recibir una gran noticia para un artista de esta tierra. Hablamos de Fasu Manzano, artísticamente Neruk, quién, hace unos días, ha recibido un reconocimiento dentro del acto organizado para la entrega de los premios "IBEME AWARDS WORLD", que ha tenido como escenario el conocido edificio "Veles e Vetns", en el puerto de Valencia, una gala solidaria para la asociación "Tus Manos son mis Manos" organizado por Mariló Ardila y Jana Grosu.

NERUK fue premiado por su trayectoria en el mundo de la música, junto a artistas como su esposa, Tina Baré, Azúcar Moreno, Alazán....

Destacar que Fasu, después de muchos años fuera de Huelva, ha decidido volver a esta tierra que le vio nacer, donde empezará a vivir a partir del próximo mes de Septiembre, con lo cual podremos disfrutar más a menudo de su música y de su compañía

Aficionados del Recreativo y Betis unidos

➡️ Sin lugar a dudas, el Trofeo Colombino de fútbol ha sido todo un acierto del club Decano, que preside Adrián Fernández.

La contratación del Betis ha hecho que el nuevo Colombino ponga el cartel de no hay billetes, cosa que no ocurría desde que el Recreativo militó en la división honor de nuestro fútbol con Marcelino García Toral, vamos, hace dos décadas exactamente.

Ha sido bonito ver a dos aficiones unidas, acudiendo al estadio juntas en un ambiente cordial. Vamos, lo que tendría que prevalecer siempre, acudir a presenciar un partido a disfrutar, no a disgustarse y, mucho menos, formar gresca y pelearse.

Felicidades pues a la organización del trofeo.

El partido ha concluido con la victoria de equipo sevillano por 0-1 en un partido de mucho jolgorio. Eso sí, se han quejado muchos aficionados de los precios que había en las barras del ambigú del estadio.