Alejandro Conquero: "Cuando me ofreció Pereda torear los Miuras no lo pensé ni un momento, le di mi conformidad"
Esta entrevista que le ofrecemos se tenía que haber producido hace tiempo, pues la tenía concertada con su padre, mi buen amigo Pepe Conquero, pero el destino hizo que desgraciadamente nos dejara antes de lo previsto y, utilizando términos taurinos, este trabajo periodístico lo brindo al cielo, "Va por usted maestro".
Vamos ahora a lo importante, que es la presencia en los carteles taurinos de Colombinas de Alejandro Conquero, quien se encerrará con un corrida de Miura. Es evidente que uno de los grandes alicientes de este ciclo taurino es la presencia de una ganadería que no todos los diestros del escalafón están dispuestos a encerrarse con estos astados, y ahí es donde nuestro protagonista de hoy ha dado un paso al frente y, formando terna con El Fandi y Manuel Escribano, hará el paseíllo el 31 de este mes de julio en el coso mercedario.
Especialmente, es un festejo llamado a ser de lo más interesante de ciclo, por lo que tiene de "novedoso" para esta plaza, donde las corridas denominadas "toristas" no han sido muy habituales que digamos desde su reinauguración, en 1984.
A través de mi amigo, y gran crítico taurino Pepe Plaza, me pongo en contacto con Alejandro Conquero, aunque taurinamente se anuncia como Conquero, qué más onubense no puede ser, y después de saludarnos y tener que esperar a que terminara su preparación física, empezamos la entrevista:
P.- Alejandro, ¿qué significa para ti estar en un cartel de Miura en Colombinas?
R.- Muchas cosas José Luis. En primer lugar, volver a torear 4 años después de mi alternativa en Huelva, y además con un encierro de Miura. La primera corrida que no va a estar mi padre acompañándome. El reto tan importante ante un gran encaste al que me voy a enfrentar. Una fecha bonita e importante.
P.- ¿Qué esperas de la afición taurina de Huelva?
R.- Lo mismo que he vivido en las ocasiones que he toreado en La Merced, especialmente el día de mi alternativa, el 30 de julio de 2022 que, con toros de la ganadería de Luis Algarra y teniendo como padrino a José María Manzanares y de testigo a Roca Rey, corté dos orejas y salí por la puerta grande.
Ese día tuve un gran arrope y recibí un inmenso cariño por parte de amigos, aficionados, muchas gentes del toro... Espero recibir lo mismo en esta ocasión, y estoy convencido que así será.
P.- ¿A quién brindaras tus dos toros?
R.- El brindis de uno de los astados que me toque en suerte será para mí padre, el otro todavía no lo tengo decidido.
P.- ¿Te pensaste mucho torear esta corrida?
R.- La verdad es que no lo pensé ni un segundo. Cuando José Luis Pereda me llamó y me dijo que habría la posibilidad que pudiera torear la corrida de Miura, que lo pensara, rápidamente le respondí que síi, que quería estar en el cartel. El empresario me insistió en qué me lo pensara, pero le comenté que no había nada que pensar, que yo estaba dispuesto, pero volvió a insistir y rápidamente le dije que no había nada que pensar, que la torearía, pero que si había la posibilidad de una opción de estar en otra corrida si me lo pensaría, pero me dijo que era la única posibilidad de entrar este año en el ciclo Colombino. Y claro, le volví a decir que entonces no había nada más que pensar, que el último día de julio estaría haciendo el paseíllo en nuestra plaza de toros. Fue todo inmediato.
P.- ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?
R.- Mi proyecto es que se me abran muchas expectativas, tanto a nivel profesional como personal. Decirte en el "La Cinta" tengo la oportunidad de hacer una práctica de toros. Yo soy muy intranquilo y me encanta estar creando cosas.
P.- ¿Quién es tú apoderado en estos momentos?
R.- La verdad que no tengo apoderado en España, pero si en Perú, Jorge Rojas, un hombre estupendo con una familia que me ha acogido como si fuera un hijo suyo desde que llegué a esas tierras latinoamericanas.
Después de tener varios aficionados como apoderados, decidí ponerme en las manos de Jorge, que aparte de ser un gran aficionado taurino es muy "güenagente".
P.- ¿Un triunfo en Huelva puede abrirte más puertas de cara a la temporada?
R.- Obviamente así debería ser, pero sinceramente no sé si valen para abrir las puertas que en antaño se abrían, pero supongo que con un triunfo en Huelva con los Miuras me pueda dar acceso a torear en más plazas, aunque anteriormente no ha sido así, pues he tenido triunfos importantes en otras plazas y ni siquiera me ha valido para volver a esos mismos cosos, aunque entiendo un triunfo con el hierro de Miura sea distinto.
P.- ¿Cuál es tu sueño actualmente?
R.- Mi sueño es seguir siendo feliz, disfrutar la vida, continuar haciendo lo que hago actualmente. Realmente soy afortunado, pues estoy haciendo lo que siempre he soñado, como vivir en el campo, tener animales, mi huerto y poder llevar una vida dedicada al toro, mentalizado y estar en la naturaleza con mi pareja, amigos... y disfrutar de todos esos momentos.
Mira José Luis, mis sueños desde niño los estoy consiguiendo y soy feliz, que no es poco.
P.- ¿Faltan más festejos taurinos en Huelva?
R.- De momento en Huelva capital no hay más festejos cerrados, aunque espero puedan salir en la provincia y yo tenga la oportunidad de torear en algunos de ellos. La verdad es que estoy ilusionado y espero y deseo que los empresarios también se ilusionen conmigo y mi toreo.
P.- ¿A quien le estás más agradecido por haber confiado en ti como torero?
R.- Agradecido estoy a muchos profesionales que han aportado bastante a mi forma de entender el toreo, a los que me han apoyado y acompañado. Pero especialmente estoy y estaré siempre agradecido a quien más me ha ayudado incondicionalmente, apostando en todo, evidentemente ese es mi padre, que siempre estuvo ahí, apoyando y creyendo en mí, haciendo lo posible y lo imposible. Ya te digo, agradecido siempre a mi padre .
P.- ¿Cuántas corridas contratadas para este año?
R.- Aquí en España solo la de Miura en Colombinas, pero estamos en contacto con contrataciones en Perú, que aunque sin cerrar, las conversaciones van por buen camino, por lo que creo que van a dar frutos positivos.
Bien me gustaría que hubiese algo en España y ojalá salga algún festejo. Yo en el ruedo voy a poner lo mejor que llevo dentro, pero la decisión final, como bien sabes, está en manos de los empresarios.
P.- Alejandro, para terminar, ¿Qué es lo que más temes de los Miuras?
R.- La verdad es que no sé si temor, pero desde luego mucho respeto o esa sensación de incertidumbre de conocer poco al encastre, solo a través de lo que he visto en las corridas de los últimos año de esta ganadería señera.
Cuando he tenido la oportunidad de enfrentarme a ellos de novillero, te puedo decir que es un hierro único, muy distinto a los demás.
Mi principal temor es no entenderme con ellos, aunque de eso se trata, de apostar por torear esta clase de toros, pues quién no apuesta no gana.
P.- ¿Quieres añadir algo más?
R.- Que estoy deseando llegue el 31 de este mes de julio, vestirme de luces, hacer el paseíllo y ofrecer al aficionado dos buenas faenas y hacer vibrar al tendido con mi toreo.
Alejandro, ha sido un placer y un lujazo este ratito de charla que hemos mantenido, y desde luego te deseo toda clase de éxitos, los mismos que tú te mereces.