Robert Coloma presenta su libro: "Chico Arriaza. Nunca quise ser un héroe"

Arriaza es marinero, bueno, la realidad es que ha estado trabajando en todo desde los 13 años que dejó de estudiar. Fue padre joven, con 18 años, y no tuvo otra opción que trabajar en la construcción. Su primer "curro" fue de escayolista, luego carpintero, pasó por el campo y, con 18 en la construcción, cuando hubo el boom de los impagos y muchas empresas quedaron en quiebra, tuvo que recurrir al ayuntamiento porque se quedó sin trabajo, y su niño con seis meses cayó enfermo.

Chico Arriaza

Este es un pequeño currículum de "Chico", que ahora es actualidad por ser el protagonista del libro que ha puesto en el mercado el escritor Robert Coloma, y que lleva por título "Chico Arriaza, nunca quise ser un héroe", donde se narra la vida de este popular isleño.

"Nunca quise ser un héroe" es una historia cruda, honesta y profundamente humana sobre la caída y la reconstrucción.

Chico Arriaza

A través de la voz de Chico Arriaza, el lector se adentra en una infancia marcada por la humildad, el mar, la familia y una comunidad donde la dignidad lo era todo. Pero bajo esa aparente calma comienzan a abrirse grietas: el vacío emocional, la necesidad de pertenecer y el primer contacto con la droga.

Chico Arriaza

Lo que empieza como algo pequeño se convierte en un descenso silencioso hacia la adicción, una lucha interna que desdibuja la identidad y empuja al protagonista hacia la autodestrucción. Sin embargo, esta no es solo una historia de caída. Es, sobretodo, un relato de conciencia, de enfrentarse a la verdad, de comprender que la adicción no es solo consumo sino una forma de huir del dolor.

Chico Arriaza

Desde ahí nace un camino real hacia la recuperación, lleno de recaídas, dudas y pequeños gestos de valentía. Un proceso imperfecto donde cada paso cuenta y donde reconstruirse significa volver a elegirse.

Chico Arriaza

Sin épica forzada ni finales irreales, esta obra muestra que avanzar no siempre es brillar, sino resistir, sentir y seguir adelante incluso cuando todo tiembla.

Porque, a veces, no rendirse ya es la forma más auténtica de coraje.