Elena Fragio, autora de "Adamuz, el último tren": "No quiero ver imágenes de aquel fatídico día"

El Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur será el escenario del nacimiento de la obra: Adamuz, "El último tren", de la autora Elena Fragio, que cuenta en este libro su visión personal de lo vivido en el la fatídica noche de Adamuz.

P.- Elena, ¿qué te llevó a escribir Adamuz "El último tren"?

R.-Este libro nace como un pequeño diario, tras haber estado 103 días sin poder moverme para nada de la cama, utilicé los días para escribir, haciéndoseme así más cortos los días, y pudiendo sacar un poco de dentro todo lo que tenía guardado desde entonces.

Portada de "Adamuz, el último tren"

P.- ¿Qué mensaje quieres mandar con este relato?

R.-Lo que quiero transmitir es que la vida es muy bonita y que, aunque haya piedras en el camino, hay que elegir la mejor manera para esquivarlas. No debemos hacernos pequeños con las adversidades, todo lo contrario.

P.- Cuál fue el motivo de viajar ese día?

R.- Fui a Madrid a hacer un examen de oposiciones, en este caso volvía de haber realizado el mismo, y fíjate lo que tuve que vivir.

P.- ¿Cómo viviste esos momentos?

R.- Aquello fue una locura, de repente se apagó la luz y en cuestión de segundos ya estábamos volando todos por el vagón, hasta que finalmente cayó por el talud y frenó en seco. Al principio notas un poco de confusión, porque entre el golpe, que no se veía nada y tal estaba un poco aturdida, pero en cuanto te dabas cuenta de donde estabas eso era un infierno, una locura, gritos, sangres, hierros…

P.- ¿Estás recuperada de los daños sufridos?

R.- No, me queda un largo camino por delante aún, tanto físico como psicológicamente, pues tengo pesadillas todas las noches.

Elena Fragio

P.- ¿Actuaron bien los políticos?

R.- Perdona José Luis, pero no quiero hablar de política, no es el fin de este libro realmente.

P.- ¿Sientes frustración, impotencia...?

R.- Claro que se siente frustración, te han quitado tu vida, tus sueños, en mi caso hasta mi cara….. tengo impotencia de tener que depender de los demás cuando siempre has sido una persona independiente, tienes impotencia por no haber podido hacer nada por las personas que fallecieron, y eso te acarrea una culpa que me acompaña a diario.

P.-¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese fatídico día?

R.- Mi vida desde ese día es otra totalmente diferente, yo todavía no he podido tener un día normal desde el accidente, o bueno, a lo que a partir de ese día debo llamar normal, pues mis lesiones todavía no me lo han permitido. De momento, mis días se basan en sesiones de fisioterapia, citas psicológicas y citas médicas.

P.-¿Cuál es la imagen que no ha borrado tu mente?

R.- Todo lo que vi durante las 4 horas que estuve tirada en las vías, eso no se me va a borrar nunca de la mente. Fotos de ese día no tengo, ni quiero tener. Aquello fue terrible

P.-¿Dónde se puede adquirir tu libro?

R.- Se puede comprar en El Corte Inglés y cualquier papelería, aparte de en la página web de la editorial Niebla y en Amazon.

Elena, te deseo de todo corazón tu pronta recuperación, que olvides en lo que pueda ese maldito tren, el fatídico día, y espero que las oposiciones las hayas aprobado.