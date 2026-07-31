La caseta de Diputación y las pelucas de Rafaella Carrá

➡️ La caseta de la Diputación de Huelva está resultando de lo más atractiva para los onubenses, donde todas las noches se están llevando a cabo tributos a géneros musicales y a artistas, pero de ellos escribiremos más adelante.

David Toscano y Alberto Santana

Nada más entrar en la caseta, pude saludar al presidente del ente provincial David Toscano, que es la amabilidad personalizada, al igual que el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana. Vaya dos "güenagente" juntos. Y si a ello unimos a Juanma González, antiguo alcalde de Lepe, que también estaba allí, hacen un cartel de lujo.

David estuvo atendiendo a cuantas personas se acercaban a la caseta, y disfrutaba con ellos. Con Alberto charlé un ratito más y le preguntaba por su hijo Alberto, que esta jugando al fútbol en el Cádiz. El chaval ha estado la pasada campaña en los juveniles del club amarillo, pero esta temporada ha subido al Mirandilla, lo cual es un paso importante en su carrera. Por cierto, el futbolista es un delantero con gol, que es lo más preciado en cualquier equipo.

Enrique Gaviño y María José Rico

➡️ Al alcaldable en las próximas elecciones municipales por el PSOE, Enrique Gaviño, que es una persona entrañable, lo vimos feliz disfrutando de la noche Colombina y de lo más activo saludando a todo el que se encontraba y se acercaba. Estaba acompañado por la subdelegada del gobierno, María José Rico, a la que después de saludarla y desearle unas felices Colombinas, le estuve preguntando por el aporte de arena que necesita la playa de El Portil, que es la única que no ha recibido ningún tipo de ayuda estatal desde hace varios años.

Espero y deseo que haga todo lo que esté en sus manos para solucionar el problema que tiene este núcleo cistero perteneciente al ayuntamiento de Punta Umbría.

Javier Ronchel y Gabriel Cruz

➡️ A Gabriel Cruz, antiguo alcalde de Huelva, lo encontramos conversando con Javier Ronchel, compañero director de Huelva Información. Cuando me acerqué a ellos para saludarlo, volvió a salir El Portil, que es la localidad donde el diputado nacional pasa su época estival, aunque echa de menos, al igual que yo, que haya desaparecido el restaurante El Rezón, punto de encuentro de muchísimas personas.

Asimismo, nos decía que es el momento que los políticos más jóvenes den el paso adelante y vayan haciéndose cargo de responsabilidades políticas.

Lo que está claro que tanto Gabi como Javier disfrutaban de una noche propicia para pasarlo muy bien.

Antonio Bello y Nacho Molina

➡️ Estoy convencido que el concejal delegado de cultura y festejos del ayuntamiento capitalino, Nacho Molina, y Antonio Bello, su hombre de confianza para la organización de las fiestas Colombinas, eran los más felices de todos en el recinto colombino, pues viendo el éxito de participación de los onubenses y el grado del poder de convocatoria que están teniendo las actuaciones no era para menos.

Sabemos del trabajo tan grande que hacen durante unos pocos de meses antes para ofrecer a onubenses y visitantes lo mejor del panorama musical.

Molina y Bello estuvieron en la recepción municipal de la inauguración de las fiestas, pero a cada momento saliendo para ver cómo iban las actuaciones en el escenario principal, donde por cierto el "Canijo" estuvo sembrado, hasta en los comentarios, cuando se acordó de la selección Argentina de fútbol.

Amigos, mi más sincera enhorabuena, el comienzo de la faena colombinera ha comenzado con buen pie, a este paso saldréis por la "puerta grande"

Por cierto, con Nacho estuve hablando de una posible novedad para la próxima cabalgata de reyes magos, y es que cuando aún no han pasado las fiestas de Huelva por excelencia ya se está pensando mucho más allá, pues ya se sabe "a quien madruga, Dios le ayuda"

Miguel Ángel Sánchez y Rafael Segovia

➡️ Al prestigioso doctor y parlamentario andaluz de Vox, Rafael Segovia, lo vimos de lo más animado en la caseta de exposiciones. Estaba con el diputado provincial Miguel Ángel Sánchez y la verdad que fueron muchas las personas que se acercaban para felicitarlo durante el tiempo que estuve con él. Entiendo que es fruto del trabajo que hace en el parlamento andaluz, donde son muchas veces las que interviene. Y, como no puede ser de otra manera, solicitando mejoras para nuestra provincia que es la cenicienta de Andalucía.

Jaime Pérez, Isabel Toscano y Lorenzo Romero

➡️ En la caseta de la Diputación Provincial me encontré con mi buen amigo Jaime Pérez, quién estaba acompañado por la magnífica bailaora Isabel Toscano, Lorenzo Romero y su inseparable Paco Millán, que por cierto iba vestido de "punto en blanco".

A Jaime le pregunté si iba a seguir como delegado de la Junta de Andalucía, diciéndome que al día siguiente se sabría, aunque yo creo que algo debía intuir, pues lo vi muy contento. Al día siguiente ya se conoció la buena noticia de la confianza que tienen en Jaime para llevar la delegación territorial de vivienda, juventud, ordenación del territorio y de fomento y movilidad. Enhorabuena.

Luego derivó la conversación entre Paco, Jaime y yo a temas relacionados con el Recreativo de Huelva, que de momento no podemos desvelar nada más.

Aparte de ello, el delegado me comentó que continuará una temporada más como contertulio de la Tertulia Recreativista.

Rebeca Querol

➡️ Para concluir esta mini crónica social, comentaremos lo ocurrente e ingenioso que es Marcos Gualda, el responsable de la programación del artisteo en la caseta de Diputación Provincial, que en esta de edición de Colombinas ha decidido que las actuaciones estén dedicadas a "tributos" a artistas o a estilos estilos musicales.

El primer día de ofreció un tributo a la popular artista italiana Rafaella Carrá (+) que estuvo representada, y muy bien por cierto, por la cantante Rebeca Querol.

Pero lo más ingenioso es que entre el público asistente se repartieron pelucas, imitando al cabello que llevaba la Carrá en sus actuaciones, y que tenía un movimiento muy característico.

Pues bien, la pista de baile se llenó de imitadoras de la italiana y al mismo tiempo acompañaban a Rebeca a cantar entre otras cosas eso de "para hacer bien el amor hay que venir al sur"

Sin lugar a dudas todo un acierto.