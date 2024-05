Made in Huelva

Toñy Alcaraz: "El metodoalcaraz.com es muy eficaz para enseñar a pintar y dibujar"

Hace poquitas fechas, y en un lugar no muy agradable, he tenido la suerte de conocer a nuestra protagonista de hoy, y la verdad que desde el primer momento noté que en Toñi Alcaraz había algo que resultaría interesante para una entrevista, aunque lo que más me llamó la atención de ella fue la simpatía que irradiaba.