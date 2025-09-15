Tomás Roncero levanta pasiones en la Peña Madridista de Isla Cristina y es nombrado socio de honor

Este pasado fin de semana, la localidad costera de Isla Cristina ha vivido una entrañable y apasionante jornada de convivencia, organizada por la nueva Junta Directiva de la Peña Madridista "VI Copa de Europa", a la que ahora se le ha añadido el nombre de "Pepe Acosta", donde socios y seguidores del conjunto de Xabi Alonso han contado con la presencia del periodista Tomás Roncero, que ha levantado pasiones entre los seguidores "merengues".

Aspecto de laa cena de convivencia

Después de un almuerzo con la Junta Directiva, que preside Práxedes Barrera, la comitiva se dirigió a la nueva sede de la Peña en la Avda. del Carnaval, 37 local 10, que ha quedado muy coqueta y llena de símbolos madridistas

Práxedes Barreera y Tomás Roncero

El acto central se llevó a cabo en el Bar Pescador, en el muelle isleño, con una exquisita cena donde asistieron casi un centenar de peñistas y aficionados madridistas. La entrada al local fue simplemente espectacular, cuando llegó Roncero los asistentes cantaban el himno del Real Madrid, mientras el "plumilla" iba saludando y fotografiándose con todos los asistentes. Se desbordó la pasión.

Foto de la familia madridista

Tuve el honor de ser el maestro de ceremonia, lo cual agradecí y recordé lo que tuvieron que trabajar su Junta Directiva en sus inicios, fundamentalmente su presidente Casimiro González, el tesorero Pepe Acosta, aparte de Carmelo Faneca, Manuel Silgado, José Francisco Lares, Rafael Barrera, Manuel J. Martín, Patrocinio Camacho...

José Luis Camacho , mantenedor del acto

La peña fue fundada 6 de noviembre de 1979, con la presencia de Luis de Carlos, presidente en aquellas fechas del Real Madrid.

Pero volvamos a la actualidad. En este acto tomó el primer lugar la palabra el concejal de deportes del ayuntamiento isleño, Alejandro Pérez Boa, quien puso de manifiesto los valores que deben prevalecer dentro del mundo del deporte, y lógicamente felicitando a la peña, de la que él es igualmente socio. Añadiendo que el Ayuntamiento siempre estará apoyando a colectivos deportivos.

Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Peña, Práxedes Barrera García, quién daba la bienvenida a los invitados y presentaba a Tomás Roncero, "quien lleva el madridismo por bandera". Hizo una breve semblanza de su currículum como periodista y se desató la euforia, los cánticos volvieron a ser protagonistas y Roncero se vino arriba.

El periodista sabe llegar muy bien a sus seguidores y hacía referencia al historial del club de Concha Espina, a sus 15 champions y a dejar claro que el Real Madrid fue designado mejor Club del siglo 20, y auguraba que lo será también del 21, aunque no lo vivamos los allí presentes. En su intervención, pegó algunos "tiritos" a sus rivales más directos, Barcelona y At. de Madrid y, como no podía ser de otra manera, ponía en valor la Peña Madridista de Isla Cristina y no se olvidó de alabar la gran gastronomía que ofrece la antigua Higuerita y lo entrañable que son sus habitantes.

Tomás Roncero

De nuevo tomó la palabra el presidente, Práxedes Barrera, para comunicar que Tomás Roncero, a partir de ese momento, sería socio de honor de la Peña Madridista Vl Copa de Europa "Pepe Acosta", entregándole una placa acreditativa y un polo, que el galardonado prometió ponérselo en el próximo programa televisivo "El Chiringuito", donde él es contertulio habitual.

Igualmente, Lucía Carbajosa, la encantadora esposa de Roncero, recibía un precioso ramo de flores.

Para cerrar el acto y dar paso a una gran cena de gala, donde el atún fue el gran protagonista de la velada, el presidente de la peña recibió una camiseta de La Tertulia Recreativista, que pasará a formar parte del decorado de la peña, donde se recuerde que el fútbol se empezó a jugar en España en esta tierra. Tomás Roncero estuvo toda la noche atendiendo a aficionados, fotografiándose y firmando autógrafos de quiénes se lo solicitaban.

Sin lugar a dudas, una gran velada que los madridistas isleños no olvidarán fácilmente.

Enhorabuena y a seguir creciendo y cumpliendo años. ¡Ah! Especialmente quiero agradecer a Francis Acosta, todas las atenciones que tuvo con este moderador.