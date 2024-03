Teleonuberos, cumpleañero, escritor y viajeros

Como viene siendo habitual, a primeros de cada mes de marzo, los que tuvimos la suerte de trabajar en la antigua Teleonuba nos reunimos en torno a una mesa para recordar aquellos años que para nosotros fueron inolvidables.

Bien es cierto, que últimamente nos habíamos reunido poco, pero hemos tomado otra vez las riendas y nos marchamos un nutrido grupo hasta El Portil. En esta ocasión a la taberna marinera "A Levante" donde, por cierto, se come extraordinariamente, con un trato exquisito, servicio esmerado y un producto de primera calidad, con una relación calidad/precio muy buena.

Allí nos reunimos María José Cejudo, Pili Feria, Mireia Humanes, María Pulido, Toñy Araújo, Paco Guerrero, Pepe Abad, Patricio Romero, Jesús María Hueto, David López y José Luis Camacho Malo, pasando una tarde de las que no se olvidan fácilmente. Con risas, buen rollo, regalitos, mucha amistad..., y donde, como no podía ser de otra manera, recordamos con mucho cariño a compañeros nuestros que ya no están con nosotros, como Ana Vives, Victoria Zalvide e Ismael Sánchez Oltra.

Celebrando el cumpleaños de Alejandro Ramos

Cambiando de tercio, que dirían los taurinos, reseñar que este pasado fin semana, el periodista Alejandro Ramos, cumplió sus primeros 30 años de vida, y su novia, Ana Rodríguez, le preparó una sorpresa, pues se puso en contacto con un nutrido grupo de amigos de ellos, donde me incluyo, y se vivió una mañana de lo más entrañable, amena y "bélica". El personal se desplazó al término municipal de Cartaya para, durante dos horas, estar pegando tiros en una partida de "Paintball", donde la mayoría acabaron exhaustos.

Se montaron dos equipos, el rojo formado por: Ana Rodríguez, Belén Rodríguez, Pablo Ramos, Miguel Bautista, Ila Bouhlass, Andriana Stoyanska y Toñi Araújo. El equipo azul estuvo formado por: Alejandro Ramos, Antonio J. Barbeito, Daniel Montero, Laura Jiménez, Elias Luís, Inma Palma y Darío Rasco. La batalla fue sin cuartel, e incluso no dejaron ganar al cumpleañero, pues los vencedores fueron los del casco rojo.

No todo acabó en la guerrilla, pues el personal se trasladó posteriormente a la casa de la madre de Ana Rodríguez, donde prepararon una magnífica barbacoa a la que se unieron Manuel Jesús Ramos y Maribel González, padres de Alejandro, y como no, Ana María Gómez, madre de la novia de Alejandro, una magnífica anfitriona. Sin lugar a duda, una jornada, la vivida, para recordar.

Paco de Dios

Paco de Dios es uno de estos artistas más polifacético que conozco, y ahora nos sorprende con la presentación de la obra híbrida, pictorica- literaria de la "Última Cena", que tendrá lugar el próximo martes, 12 de marzo, a las 19,30 horas, en la Biblioteca Provincial de la Diputación de Huelva.

Esta obra literaria, según nos cuenta su autor, explica como, en base al conocimiento adquirido del personaje y el tiempo que le tocó vivir, se descubren códigos ocultos en la obra pictórica La Última Cena de Leonardo da Vinci.

Se trata de una investigación cuyo resultado final queda plasmado en una obra híbrida, pictórico-literaria, que demuestra varios mensajes codificados que el Maestro introdujo en la pintura La Última Cena, cambiando de esta manera el sentido religioso de católico a cátaro.

En este ensayo novelado, el personaje llamado Leo, que es un polímata de nuestro tiempo, ha realizado una réplica pictórica sin códigos, libre de inquisición y realizada como Leonardo da Vinci la hubiera querido plasmar en el siglo XX.

La réplica pintada por el personaje Leo representa La Última Cena, como de despedida y con el sentir religioso cátaro. Además del mensaje conocido sobre María Magdalena, como compañera de Jesús, este libro les demostrará la existencia de otros detalles también decodificados, que sin duda sorprenderán al lector, cambiando completamente el sentido religioso de la obra La Última Cena de Leonardo da Vinci.

Enhorabuena Paco y te deseo toda clase de éxitos.

Antonio La O Leñero

Vamos ahora con la última reseña Made in Huelva de hoy. Hace unos días he coincidido con mi amigo e historiador onubense Antonio La O Leñero, quien me contaba que, junto a su encantadora esposa, Paqui Martín, han pasado unos días por Roma. Como no podía ser de otra manera, han disfrutado de lo lindo visitando las indudables bellezas que tiene la capital italiana. Antonio destacaba también la visita al Vaticano, en cuyo lugar se inmortalizó con una fotografía de lo más choquera, con una bandera con el escudo de Huelva y el de la peña Recreativista, "La Canoa".

Lo importante es que ellos han llegado a Huelva contando que con esos días de desconexión que han pasado lejos de nuestra tierra han venido muy renovados, pues siempre viene bien cambiar de rutina de vez en cuando.