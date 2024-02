Tecnidib, Carlini, buen comer y... Radio

Es evidente que me ha llenado de satisfacción conocer que a la empresa onubense Tecnidib le ha sido concedido el máximo galardón del "Premio Comercio" que otorga el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Onubense de Empresarios (FOE) a la trayectoria comercial.

Dicho acto tuvo lugar en la sala de plenos del Ayuntamiento capitalino, donde asistieron la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la concejal de comercio, Pastora Giménez, y el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio. Los propietarios de tan emblemática papelería, Rogelio Guijarro y José María Robles, a los que me une una gran amistad, los encontré felices y contentos, lo mismo que a los trabajadores de dicha empresa.

Es evidente que el premio es merecidísimo después de casi 4 décadas al servicio de los onubenses, con una profesionalidad y amabilidad digna de todo encomio. Felicidades y a seguir en la brecha. Es un orgullo contar en la capital con empresas como la vuestra, más de Huelva que un choco.

Andrés Fernández y Maria Dolores Vélez

Hacía tiempo que no coincidía con Andrés Fernández Cordón, al que conocí hace un montón de años en su empresa Limpieza Marsol. Pues bien, hace unos días me lo encontré en Verdeluz, concretamente en la Plaza Santa Raquel 15, donde su mujer, María Dolores Vélez Pousada, regenta el Bar - Restaurante "Sña. María", que ellos denominan como el arte de dar de comer.

La verdad es que los vi felices y con una gran clientela, pues el restaurante estaba lleno. Los comensales disfrutaban de una sabrosa y abundante comida en cada uno de sus platos, aparte de un servicio cordial y ameno, lo que hace sea de lo más agradable celebrar allí cualquier acontecimiento, con un salón muy acogedor y una extraordinaria terraza junto a un parque infantil para los pequeñines.

Andrés, Maria Dolores, que me ha dado un montón de alegría saludaros.

Carlini Martínez en la presentación de su libro

Si alguien tiene motivos para sentirse orgulloso del trabajo que está realizando, en defensa y recuerdo del fútbol modesto de nuestra capital, ese es Carlini Martínez, quien, después de organizar en los dos últimos años reconocimientos a los equipos de fútbol históricos de Huelva, no ha parado de sacar a la luz pública a esas personas que lucharon en pro del balompie onubense. También ha organizado un pequeño homenaje a su padre, Carlini Martínez, que durante años era una de las personas que escribía las crónicas de esos partidos para Diario Odiel y Huelva Información, y que posteriormente le siguió nuestro protagonista de hoy.

Pues bien, Carlini Martínez Jr. ha presentado hace unos días un libro sobre la historia del C. D. Victoria, que posteriormente pasó a llamarse C. D. Vitoria, "sin C", como a él le gusta recalcar. Dicha presentación se llevó a cabo en los salones de la editorial Onuba, de ese gran aficionado al Recreativo de Huelva Manolo Ortega.

El libro, que recoge muchas de las crónicas que escribiera el padre del autor del libro, tuvo un gran poder de convocatoria, donde acudieron personalidades como Pepe "el Chispa", el hijo de uno de los fundadores del primer C.D.Victoria, Francisco Garrido Tinoco, Juan Cruz, un histórico en el fútbol Onubense, Antonio La O, historiador, Manuel González Molina, ex-presidente del club, decenas de ex-jugadores, Rafael Flores, delegado del CTA de Huelva, Tomas García, vicepresidente del Club Tenis Huelva, árbitros como Díaz Lema, González Menudo...

En definitiva, todo un éxito que bien se merecía Carlini, por la lucha y sacrificio que está derrochando, por poner en valor el fútbol modesto y que se siga recordando a las personas que durante décadas fueron parte importante del fútbol capitalino, enhorabuena Carlini.

Camacho, Terán, León y Elías

Con motivo de la celebración del centenario de la radio, he tenido la oportunidad de reunirme con antiguos compañeros de este medio, que sigue más vivo que nunca.

Con Pepe León, durante tantísimo tiempo técnico de Radio Popular, más tarde Cadena Cope, estuve recordando, en un programa especial que realizó el magnífico periodista Elías Luis Grao, las peripecias que vivimos con motivo de los primeros años de La Tertulia Recreativista, que se realizaban desde el restaurante La Prensa, de Guillermo Vicente.

Con el mítico Rafael Terán recordamos los tiempos que estuve en Radio Nacional de España y Radiocadena Española, donde el antiguo presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva formaba parte de aquella plantilla de excelentes profesionales.

Asimismo, tuve la oportunidad de participar en el especial que realizó Onda Cero, donde la periodista Toñy Alfonso, con toda la simpatía y profesionalidad que le caracteriza, me hizo recordar los principios de esta emisora, a la cual pertenecí en sus inicios bajo el nombre de Radio Andalucía. Igualmente, me llevé la agradable sorpresa que, desde La Rioja, participó también en el programa la inigualable Paloma Contreras, lo cual fue una toda una gozada poder saludarla y recordar algunas vivencias con ella.

En el Centro de Comunicación Jesús Hermida también pude saludar a la locutora de Radio Huelva - Cadena Ser Ana Gil, que es la simpatía personificada y una de más mejores profesionales que tiene la radio onubense.

En definitiva, una jornada de lo más movidita que unió a las emisoras de Huelva en un programa de 10 minutos.