Saavedra: "Con el tema "Acostúmbrate a mi amor" se transmiste mi evolución como cantautor"

Ahora, Saavedra nos presenta su último sencillo, titulado “Acostúmbrate a mi amor”. Con este tema demuestra su versatilidad artística y su evolución como músico. Se trata de una combinación única de melodías pegadizas y letras inspiradoras.

Juan Antonio Saavedra Rodríguez

“Acostúmbrate a mi amor” es una muestra del talento indiscutible de Saavedra, y marca el comienzo de una nueva era musical para él. Con este tema promete convertirse en una de las voces más escuchadas por sus fans, conquistando nuevos corazones con su sonido innovador.

Su presencia en el escenario es cautivadora, lo que le llevó a ganar el concurso del especial Rocío Jurado en el programa Tierra de Talento, de Canal Sur TV. Es un artista que destaca por su voz, capaz de transmitir emociones muy profundas, y por su toque personal que hace que cada actuación sea única.

Mi encuentro con Saavedra lo tengo en presencia del también artista Fernando Caro, quien está pendiente en todo momento de nuestra conversación, y mi primera pregunta a Saavedra es que cuente, para los lectores de Diario de Huelva, qué es "Acostúmbrate a mi amor" .

R. - Este tema está basado en una pelea que podemos tener cualquiera con nuestra pareja, e invitamos a que nos acostumbremos a arreglar las cosas sin que vaya a más. A veces, ante estas situaciones, nos callamos, no decimos nada, dejamos que pase el tiempo... y a lo mejor, con una mirada, un guiño o un roce en el brazo se soluciona la situación.

A mi me pasó esto y escribí sobre ello, de ahí nace "Acostúmbrate a mi amor"

P. - ¿Cuándo empezaste a cantar y qué te indujo a ello?

R. - Empecé en 1998, y fue por una pelea con mi padre, que fue representante artístico de muchas figuras del cante como Pepe Marchena, Camarón, Paquera de Jerez, Antonio Molina, Antonio Machín... Es esa época, que yo no había nacido aún, cuando él comenzó a tocar la guitarra, pero a mis 7 años de edad, en una bronca que tuve con mi padre, cogí una de sus guitarras y la partí contra la pared. El "castigo" que me impuso fue comprame una nueva para mí, y no me dejaba salir de casa hasta que no aprendiera a tocarla. Ahí fue cuando comencé a darle a las seis cuerdas, y posteriormente salía con mis amigos por el barrio a cantar. Y por ello empezó todo.

P. - ¿Cómo te defines como artista?

R. - Mi música es pureza, vivencias, raíces flamencas fusionadas con ese pop más antiguo y añejo de cantautores de nuestro país como Joaquín Sabina, Juan Manuel Serrat, Alberto Cortés, Facundo Cabral, o intérpretes como Camilo Sexto y Nino Bravo, que siempre se han escuchado en mi casa por parte de mi padre, y Rocío Jurado, la favorita de mi madre. Esa es la mezcla de mi estilo musical.

P. - ¿Tienes mucho trabajo para la presente temporada?

R. - La temporada se prevé bastante buena, de hecho ya he tenido cuatro conciertos. La promotora tiene cerradas cositas y la verdad es que la campaña pinta muy bien.

P. - ¿Has actuado en Huelva alguna vez?

R. - Hace dos años estuve dos días actuando en la Plaza de Las Monjas, en una gira de la Junta Andalucía y El Corte Inglés por las 8 provincias de nuestra comunidad, que se llamó "Así vive Andalucía"

P. - ¿Qué le pides al público en general?

R. - A mi me gustaría que escuchasen mi música, la de este cantautor que empieza ahora su carrera con temas propios, y que vayan a verme en directo, que es como más destaco. Saldrán encantados.

Por último, comentar que mi nuevo single ya está disponible en todas las plataformas de streaming, donde pueden visitar mi videoclip en YouTube para sorprenderte con mi cuidada estética, que transmite la emoción y la energía de este gran lanzamiento.

Saavedra, ha sido todo un placer echar contigo este ratito de charla, verte tan ilusionado con tu nuevo trabajo y, como no puede ser de otra manera, te deseo toda clase de éxitos, pues calidad artística tienes hasta para regalar.