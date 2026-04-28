Rosy Calvo presenta en Aljaraque su libro "La cocina onubense para gestores administrativos"

Los exquisitos y variados productos y platos de Huelva han sido objeto de una magnífica conferencia pronunciada por Rosy Calvo en el Centro de Participación Activa de Aljaraque, donde también ha presentado su libro: 'Cocina onubense para gestores administrativos', en el que, de forma sencilla y atractiva, desmenuza el rico manjar de nuestra tierra y su sinfín de posibilidades.

De esta forma, y en un abarrotado recinto, ha celebrado el consistorio este señalado Día Internacional del Libro con una prolífica escritora, pintora, fotógrafa y experta divulgadora de los platos típicos de la cocina onubense, que ha deleitado a los asistentes con sus conocimientos y explicaciones.

Rosy Calvo presenta su libro

La primera Teniente de Alcalde y concejala de Cultura, Ana Mora, que ha estado acompañada por la concejala de Envejecimiento Activo y Atención al Mayor, Cinta Rengel, la concejala de Participación Ciudadana, Leticia Villegas, y el concejal de Desarrollo Local, Samuel Murillo, ha felicitado a Calvo: "por una encomiable labor que lleva realizando ya a lo largo de tantos años y por su dedicación y amor que le muestra a la gastronomía local, que nos la presenta poniendo en valor los muchos tesoros que en este ámbito tiene nuestra querida Huelva. Además, su obra nunca es sólo una recopilación de recetas, sino que sirve también como viaje por los paisajes, las costumbres y las manos que nos muestran esos platos haciéndolo de una manera amena y muy entretenida que nos atrapa a todos".

Calvo, por su parte, ha dado las gracias al consistorio aljaraqueño y a los numerosos asistentes que han llenado el Centro de Participación Activa destacando "su amor por los libros, por la cocina y por una tierra que, para mí, es la mejor a nivel nacional en cuanto a gastronomía por su extremada riqueza y variedad".