El mensaje de Cantores de Hispalis, el fútbol playa y el golf

➡️ Sin lugar a dudas, las sevillanas: "Quiero cruzar la Bahía", de Cantores de Hispalis, son las más populares dedicadas a Huelva que se hayan grabado. En cualquier fiesta o reunión que se precie, donde se cante por sevillanas, siempre habrá alguien que se arranque a entonar "¡ay! mi Huelva, navegar y navegar...".

Pues bien, en el programa de Bertín Osborne, en Canal Sur Televisión, con motivo de la Feria de Abril sevillana, acudieron al plató de la televisión autonómica los componentes de Cantores de Híspalis.

Cuando el presentador comentó que él no es mucho de sevillanas, pero que las de "Quiero cruzar la Bahía" no se cansa de escucharla, Juani Calceteiro, uno de los componentes del grupo y fundador al mismo tiempo, no perdió la ocasión para lanzar un mensaje con "dardo" al ayuntamiento capitalino, comentando que, a pesar que el tema que más le piden por todos lados es: "mi Huelva tiene una ría", no han tenido la ocasión de cantarlas todavía en las fiestas Colombinas, pues nunca le han contratado y que es una "espinita" que el grupo tiene clavada. Y, desde luego, no pierden la esperanza de algún día cumplir ese sueño. Bien es cierto que otros artistas que se han subido al escenario principal de las fiestas onubenses si han cantado dichas sevillanas, que obviamente han sido coreadas por todo el público asistente, como así ocurrió el pasado año con Pastora Soler, pero claro, no es lo mismo el original, que actualmente es el cantado por Carlos, Juani, Alex y Diego.

Ojalá se cumpla vuestro sueño. Pascual González, desde el cielo, también estará feliz ese día.

Fali Millán

➡️ Cambiando de tema, comentar que Fali Millán, presidente del Club Deportivo Fútbol Playa de Huelva, con el que coincidí días pasados, está muy ilusionado con la presentación oficial de las equipaciones y ropa de paseo para la temporada 2026, un acto que marcará el inicio de un nuevo curso deportivo para la entidad y que tendrá lugar el próximo jueves, 30 de abril, a las11:30 h en el Muelle del Tinto, en la Avenida de la Ría de Huelva.

El presidente de la entidad espera que el acto tenga un gran poder de convocatoria donde, aparte de conocer la nueva imagen que acompañará al equipo en todos sus compromisos deportivos e institucionales, también presentarán los objetivos deportivos de la temporada, que dará comienzo el próximo 8 de mayo con la disputa de la Copa de Andalucía, así como las principales líneas de trabajo del club para este nuevo curso.

En el acto intervendrán representantes de la Junta Directiva del Club Deportivo Fútbol Playa Huelva, jugadores y jugadoras del primer equipo, vamos, que la ilusión es grande para esta campaña y, desde luego, desde Diario de Huelva le deseamos toda clase de éxitos.

Jesús Ruiz

➡️ Cambiamos ahora de deporte. Podemos decir que es de lo más agradable coincidir con Jesús Ruiz, periodista especialista en el deporte del golf, con quién hacía mucho tiempo que no coincidía y al cual vi muy contento con el proyecto que ha realizando últimamente, que es la publicación denominada: “El Palmarés del Golf Español”. Una amplia recopilación de los ganadores de los torneos nacionales e internacionales más importantes, o en las que ha competido España, desde los tiempos más remotos de este deporte en España.

El objetivo de la publicación es poder tener siempre presentes a nuestros campeones y, al mismo tiempo, que pueda servir de consulta e incluso entretenimiento.

Esta publicación trata de rescatar del olvido, y actualizar, los nombres de todos los campeones de las pruebas españolas y los resultados de aquellas competiciones en las que ha participado nuestro país: campeonatos de España amateurs individuales de todas las categorías (desde absolutos hasta benjamines) forman parte de esta publicación, que también alberga los campeonatos de España de Pitch & Putt y los torneos amateurs internacionales en los que participa nuestro país, campeonatos de España profesionales, los Open de España masculino y femenino y el Challenge de España completan la información de este “Palmarés del Golf Español”, donde Jesús Ruiz ha realizando un trabajo de un calculable interés histórico, por lo que hay que felicitar al periodista, afincado en Huelva desde hace muchos años, pues el trabajo ha sido arduo.