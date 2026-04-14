Taller de Radio y futboleros

➡️ En estos días se está llevando a cabo la fase final del concurso escolar Taller de Radio, que organiza Onda Cero radio, y que en este curso llega a la tercera edición. Rafa López es el periodista encargado de llevar a cabo la presentación y dirección de este educativo programa radiofónico, donde alumnos de distintos centros escolares de Huelva, compiten entre ellos para alzarse con el triunfo final

Lo cierto es que el concurso es de lo más interesante, donde se pone de manifiesto el nivel tan alto que tienen el alumnado onubense, dejando patente que el profesorado también es de relieve.

Son varias las pruebas que tienen que llevar a cabo alumn@s, donde un jurado valora las mismas, teniendo que destacar la gran deportividad que muestran los contendientes, quienes dejan patente que lo importante es la experiencia que viven en este Taller de Radio.

Enhorabuena a cuantas personas hacen posible este concurso radiofónico

Isleños, seguidores de Caye Quintana

➡️ No cabe la menor duda que uno de los jugadores más emblemáticos del Recreativo de Huelva es el isleño Caye Quintana, por lo que son muchos los seguidores de la antigua Higuerita vienen cada 15 días al Estadio Nuevo Colombino a ver las evoluciones sobre el césped del máximo goleador de el Decano.

De tal manera, en el ultimo encuentro del Recre en casa, pude saludar a Mariano Escudero, Manolín Camacho y José Luis López "Pateque". De estos tres aficionados fue con Mariano con quién más estuve charlando, recordando los años que viví en la localidad costera, donde Escudero jugaba de lateral en el C.D. Isla Cristina que, por cierto, lo hacía muy bien.

Sin lugar a dudas un ratito de lo más entrañable.

David "Bory" Ramírez

➡️ David "Bory" Ramírez, propietario de Autoparts, tiene un doble que es clavaíto a él en el Recreativo de Huelva, concretamente el portero titular del Decano, Jero Lario. Pues bien, el empresario onubense me contaba que hace un par de fines de semana, mientras se encontraba en una discoteca, veía que un grupo de personas no paraban de mirarlo, por lo que estaba hasta un poquillo mosqueado, hasta que al cabo de un rato en el local se acercó a él una persona del grupo "observador" a preguntarle si él era el portero del Decano, a lo que Bory le dijo que no, que tenía un parecido grande, pero que no era quien ellos pensaban.

Al "observador" no le convenció la respuesta y le dijo: "Jero, tú no te preocupes, lo que tienes que hacer es parar mañana todo lo que te chuten, que nosotros no vamos a contar que te hemos visto en esta discoteca".

Bory no insistió más en qué no era Jero y ellos se quedaron tan contentos.