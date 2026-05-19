El artista onubense "Keke" presenta "Tauro", su álbum más personal

Nos llena de satisfacción comentar los trabajos que realizan los artistas de nuestra tierra, en este caso de Antonio Javier Vázquez Rangel, aunque si digo "Keke" seguro que lo reconocerán antes.

Pues bien, hace unos días, cuando me acerqué por el Bar Los Maestres, donde nuestro protagonista de hoy comparte su trabajo como cantante con el de barman, me comentó que lanzará el próximo 29 de mayo su nuevo álbum de estudio, denominado "Tauro", un trabajo profundamente íntimo y emocional compuesto por 13 canciones en las que el artista muestra su faceta más personal y madura hasta la fecha.

Nacido en Huelva y vinculado desde muy joven a la música, Keke ha querido convertir "Tauro" en una obra completamente propia y artesanal. El álbum ha sido escrito, compuesto, producido, mezclado y masterizado íntegramente por él mismo, consolidando así una identidad artística independiente y muy cuidada en cada detalle.

El disco recorre diferentes emociones y etapas personales a través de canciones como El Santero, Tus Latidos, Carita Triste, Quiero Que Me Beses, Hogueras de San Juan o Buzón de Voz, entre otras. Una colección de temas que mezclan sensibilidad, honestidad y sonidos actuales, manteniendo siempre una narrativa emocional muy marcada.

Portada del trabajo "Tauro"

La portada de Tauro simboliza precisamente esa conexión entre el pasado y el presente del artista. En ella aparecen representados su “yo” de niño y su “yo” actual compartiendo espacio a través de la música, reflejando el camino recorrido desde sus inicios hasta hoy y el vínculo que mantiene con sus raíces, sus recuerdos y su evolución personal.

Además del estreno del álbum en plataformas digitales, "Keke" ofrecerá un concierto especial de presentación el mismo 29 de mayo a las 20:00 horas en La Casona, en Huelva, donde interpretará en directo todas las canciones del proyecto en una cita muy especial para el público onubense.

Con "Tauro", "Keke" da un paso adelante en su carrera artística presentando un trabajo honesto, cercano y totalmente personal, marcado por la autenticidad y la conexión emocional con quienes lo escuchan.

Keke con su pequeña escultura

Reseñar asimismo que nuestro joven artista acaba de cumplir hace unos días 22 años y en su "soplavelas" ha recibido una pequeña estatuilla elaborada por Víctor García Felices con su imagen, que le ha hecho mucha ilusión, y es que la obra es una maravilla la cual le fue entregado en el bar Los Maestres, donde "Keke" brindó con algunos clientes del establecimiento hostelero por el éxito de su nuevo trabajo discográfico, que podrá encontrar y disfrutar del mismo en redes sociales como TikTok, Instagram, VGFCreativo.

Felicidades "Keke", desde Diario de Huelva te deseamos toda clase de éxitos.