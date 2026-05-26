El árbitro de España en activo con más edad, la música de kilates y el mundo del cómic

➡️ En una época en que los árbitros de fútbol están muy cuestionados por directivos, entrenadores, jugadores, prensa, aficionados...nos encontramos en Huelva con, el cual hace unos días ha cumplido 83 años y sigue en activo por lo que es requerido por los equipos de la provincia para que sea el trencilla y que arbitre sus partidos de fútbol de veteranos o de torneos y campeonatos de jóvenes promesas.

Pues bien, el bueno de Lema está recibiendo infinidad de reconocimientos públicos muy a menudo, tal y como ha ocurrido este hace unas fechas, donde ha recibido una placa por su participación en un torneo benéfico.

Destacar que Lema, a lo largo de su carrera deportiva, ha sido sacado a hombros de dos terrenos de juego, distintos, fruto de su buen cometido a la hora de impartir justicia en los partidos de futbol si bien es cierto que eran otros tiempos.

Desde luego, el llevar más de medio siglo arbitrando partidos de fútbol tiene pero que mucho mérito. Enhorabuena Pepe, eres un auténtico fenómeno y bien te mereces un reconocimiento público por todo lo alto.

El cantautor Paco Revuelta

➡️ Sin lugar a dudas, uno de los cantantes españoles más destacados los años 70 fue el onubense Paco Revuelta, que como bien saben todos nuestros lectores, ha vuelto a los escenarios, lo cual es un lujazo para los amantes de la buena música y allá por donde en directo ofrece algún recital es todo un éxito, teniendo que señalar que está teniendo más actualizaciones lejos de nuestras fronteras provinciales, donde deja constancia de su privilegiada voz.

Pues bien, hace unas fechas ha puesto en plataformas como Spotify, YouTube, Amazon, entre otras, su último tema titulado "Te tengo a ti", que les puedo asegurar es una auténtica maravilla.

Enhorabuena ARTISTAZO con mayúsculas.

Gerardo Macías

➡️ El onubense Gerardo Macías, con quién coincidimos hace unos días, quiere invitar a los lectores de Diario de Huelva al concierto inaugural del 20° Chocómic (Salón Internacional del Cómic de Huelva), que tendrá lugar en el Auditorio de Casa Colón el viernes 29 de mayo a las 11 de la mañana, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal.

El repertorio será en torno al cómic, cine y televisión, apto para todos los gustos y edades. La entrada a este acontecimiento tendrá como precio simbólico un euro, que irá íntegramente en favor de Proyecto Hombre de Huelva.

Destacar asimismo que el 20° Salón del Cómic de Huelva se celebrará del 29 al 1 de mayo y que la de mañana del viernes lo dedicaran a atender grupos escolares.

Igualmente, en Salón se llevará a cabo lo presentación del libro de Gerardo Macías "Días de Cómics" en su cuarta Temporada, que va dedicado a su padre, que hace un mes nos dejó para siempre, sin poder conocer la obra.

Mucho éxito Gerardo