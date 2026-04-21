Motivos de satisfacción

La peña femenina "Las Primeras del Decano", que cumplen 32 años; las iniciativas de Pepe Bacedoni y los desayunos del bar Juan José, ¡Va por ustedes!

➡️ La peña Recreativista "Las Primeras del Decano", que preside Maribel Cruzán, ha celebrado en su sede social, en los bajos del estadio Nuevo Colombino, su 32 aniversario después de concluir el encuentro entre Recreativo de Huelva y Melilla, donde los albiazules con la victoria por 1-0, hicieron más felices a los aficionados.

En medio de un ambiente muy cordial, donde se respiraba recreativismo por los cuatro costados, se estuvo brindado por los posibles éxitos que están por llegar para que el Decano del fútbol español ascienda esta temporada de categoría, y que actualmente depende de él mismo para entrar en el play off. Eso sí, tienen que ganar si o si los dos encuentros que quedan por disputarse.

Al cumpleaños acudieron el presidente del Club Adrián Fernández y el consejero del club Antonio Manuel Carrasco, como los concejales del ayuntamiento capitalino, Paco Muñoz y José Manuel Moreno, quienes acompañaron a la presidenta de la peña femenina al soplavelas protocolario, donde también estuvieron las directivas de la peña: Sandra Anguiz, Esther Cruzán, Jennifer Acevedo y Sandra Alcario, aparte de afiliadas e invitados.

El acto tuvo un gran poder de convocatoria, donde todas las personas invitadas estuvieron alabando la riquísima paella que cocinó Antonio Cumbreras "Ronco". La fiesta duró hasta las 10 de la noche, lo que dejó claro lo a gustito que estuvo el personal.

Enhorabuena Maribel y... a cumplir muchos años más.

José Bacedoni Bravo

➡️ También es motivo de satisfacción que José Bacedoni Bravo, que acaba 90 años de edad, esté de un activo algo impresionante. Quien anunciaba hace unos días que en breves fechas va a poner en el mercado unos coleccionables que el autor y divulgador denomina, "Hacer bien" donde verán la luz pública pensamientos, poemas, citas, comentarios, dibujos y fotos que Pepe ha seleccionados para estos coleccionables, que pretende hacer llegar su manera de hacer el bien a la sociedad.

Felicidades y que este trabajo sea del interés de los onubenses.

Cristóbal Pérez Corrales

➡️ Sin lugar a dudas, las tortillas de patatas del bar restaurante Juan José tienen fama a nivel nacional, cuyo exquisito plato ha conseguido varias veces el reconocimiento de ser las mejores de toda España, a lo que han llegado a la conclusión revistas especializadas en gastronomía de nuestro país.

Pues bien, en el día de ayer me pasé por el "Juan José " a saludar a Cristóbal Pérez Corrales, propietario del establecimiento hostelero junto a su hermano Agustín, al cual pude ver preparando bocadillos para los desayunos de tortillas de papas con mahonesa, comentándome que últimamente están siendo de los más solicitados entre su clientela, y la verdad es que tienen un pinta extraordinaria.

En el ratito de charla que mantuvimos, me contaba Cristóbal que su hijo Manolo es un gran aficionado al mundo de los toros, por lo que está disfrutando mucho con las corridas de "farolillos" de Sevilla.

Aparte, me decía que su hijo fue quien llevaba a hombros a José Antonio Morante de la Puebla el día que quisieron sacarlo por la Puerta del Príncipe del coso sevillano y que la autoridad no permitió, pues esas puertas se abrirán solo para el diestro que corte 2 orejas y rabo o 3 orejas en el lote que le toque en suerte al torero.