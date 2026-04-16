Manuel Fernández: "Mi mujer es única y espectacular"

Manuel Fernández empezó a trabajar de botones a los 16 años en el Banco Español de Crédito. Un año después decidió irse a Alemania a "currar" de tornero, sin tener mucha idea de lo que era un torno, solo unas nociones que le dieron en el Funcadia, pero al poco tiempo se acabó la aventura por tierras germanas, se vino a España y, hasta que se jubiló, estuvo con el padre en una pescadería.

Manuel en sus años mozo

Persona que sabe relacionarse muy bien con mayores y jóvenes y que, desde que terminó su vida laboral, vive con una gran actividad. Juntos, su esposa Manoli Vázquez, presidenta de la asociación "Andariego", con la que se casó en el año 62 y que este año ha sido "medalla de Huelva", por lo que toda la familia está orgullosísima de ella, fueron padres de 4 hijos, entre los que se encuentra el estrella Michelin, Xanty Elías.

Manuel con su esposa, Manoli Vázquez

A Manuel lo he conocido hace poco tiempo, pero desde el primer momento me ha llamado la atención las ganas que tiene de estar siempre ocupado con un montón de actividades, por lo que le propuse echar un ratito de charla y que los lectores de Diario de Huelva lo conocieran un poquito mejor. Quedamos en un céntrico bar de Huelva y, delante de una cerveza y un plato de "habas enzapatás" de la Palma del Condado, empezamos a charlar:

P.-¿Manuel, cómo recuerdas tu niñez?

R.- Jugando siempre en la calle, al trompo, la pelota, las bolas...Tuve una niñez muy bonita, con una educación exquisita que me inculcaron mis padres y me ha servido para mi vida posterior.

P.- ¿Qué soñabas ser de mayor?

R.- De niño solo pensaba en jugar, no recuerdo nada que me atrajera en particular. Todo fue fluyendo. Creo que mi carácter desprendido, dicharachero y con sentido del humor me ha ayudado mucho en mi vida para afrontar cada problema que me ha ido surgiendo, enfrentándome a los mismos y dándole soluciones. En definitiva, nunca he tenido metas concretas para el futuro, pero todo me fluyendo.

Juventud divino tesoro

P.- Teniendo una esposa como Manoli Vázquez, la única mujer fundadora de la Asociación Onubense de Empresarios, ¿qué ha significado para ti?

R.- Mi mujer es única, espectacular, emprendedora, gran empresaria, con don de gentes, muy humana y solidaria, a la que no es fácil seguirle el ritmo, pero yo lo he hecho. Bien es cierto que ella tenía su empresa y yo la mía durante casi 50 años y, como es lógico, la idea de negocio no era la misma, pero ambos hemos sido emprendedores, dejando un buen patrimonio como herencia a nuestros hijos, dos varones y dos hembras.

Con foto familiar de fondo

P.- Por cierto, hablando de hijos, el vuestro pequeño es Xanty Elías, ¿Qué supuso para la familia la primera "Estrella Michelin" que le otorgaron?

R.- Una gran satisfacción y muchísimo orgullo.

Xanty, desde que tenía unos 13 años, ya se le veía que la cocina iba a ser su vida, y estuvo preparándose desde esa temprana edad acudiendo a escuelas profesionales y luchando día a día por superarse.

Ahora disfruta de su profesión con su restaurante "Finca Alfoliz", ubicado en el término Municipal de Aljaraque, en el lugar donde nosotros teníamos nuestra vivienda familiar.

P.- ¿Quiénes han sido tus referentes?

R.- La verdad es que no puedo decir que haya tenido referentes. Pero mira, a mí que me gusta la fiesta de los toros, creo que tanto Litri como Chamaco han sido dos grandes referentes para Huelva, lo mismo que ahora lo es David de Miranda.

Por cierto, también me gusta mucho el fútbol.

P.- ¿ A qué dedicas el tiempo libre?

R.-Dedico mucho tiempo a la asociación Andariego, que ahora va a cumplir sus 35 años desde su fundación. Ahí empezamos montando un coro, ahora hacemos teatro también, por cierto, hemos formado un coro góspel de mayores, el único de Huelva, donde Jesús, nuestro director, está muy contento con nosotros. Yo creo que tengo buena voz, pero los compañeros dicen que grito mucho. De todas formas, donde vamos a actuar gustamos mucho, y eso nos da alas para seguir mejorando.

En una obra de teatro

P.- ¿Con qué personaje histórico te gustaría compartir una comida?

R.- Hoy en día, mis pretensiones y con quién me gusta compartir una cena, cerveza o un momento de relax es con amigos. Por cierto, hace unos días nos reunimos para desayunar un grupo nutrido de personas para celebrar mi 90 cumpleaños y la concesión de la medalla de Huelva que el ayuntamiento le concedió a mí mujer.

Con un grupo de amigos

P.- Manuel, he visto óleos tuyos y la verdad es que me han gustado un montón. ¿Desde cuándo te viene a ti la afición por la pintura?

R.- Desde hace muchos años. En las tardes que tenía libre en la pescadería, me inscribí y me iba aprender al instituto de dibujo Párramo, donde empecé a hacer práctica dibujando con el lápiz. Y ya de mayor me he ido a una academia, donde empecé con el óleo y otras técnicas pictóricas que me ocupan una buena parte de mi tiempo.

Manuel mostrando su buen humor

P - ¿Qué te hubiese gustado hacer que no hayas logrado?

R.- Nada. Además, ahora solo quiero vivir el día a día, compartiendo mis quehaceres diarios, enfrentándome a los problemas que surjan. Mis metas no son elevar más una escalera, pero si hay que subirla se sube, y si hay que bajarla pues para abajo.

P.- ¿Quieres añadir algo más?

R.- Simplemente, gracias a la vida, gracias a los 90, aspirando a otros 90, aunque no sé si lo conseguiré, pero la aspiración no me falta, y dispuesto a afrontar los problemas que vengan y superarlos hasta que Dios quiera.

En nuestra entrevista

Estimado Manuel, ha sido todo un placer y un orgullo que hayas accedido a esta entrevista, y desde luego mi deseo de que el 35 aniversario de Andariego sea todo un éxito, que según me ha "chivado" tu encantadora esposa hay un montón de actos programados.