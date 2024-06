¡A las ricas gambas de Huelva!

Hace unos días, mientras paseaba por la Gran Vía de Huelva con el granadino Ramón Ramos, que fuera director del diario Huelva Información hace ya casi 25 años, nos paramos a tomar un aperitivo en el Bar - Restaurante Isla Bacuta, que regenta Antonio Carlos Ponce, el cual ha dejado hace unos meses su establecimiento hostelero en la plaza Quintero Báez, pues desde que desapareció "La Palmera", no es lo mismo.

Pues bien, Ramón, como casi toda persona que viene de fuera de nuestras fronteras provinciales, le encanta comer gambas de esta tierra y, desde luego, fue lo primero que pedimos. Nuestro visitante quedó encantado, pues el "material" que nos sirvió Antonio era de una calidad suprema, con lo que el granadino quedó encantado. Pero no quedó ahí todo, después de tomar otras especialidades de la casa, Ramón vio pasar un plato de "papas aliñás" y no se resistió a pedir una tapita, pues es de sus comidas preferidas.

Por supuesto, llamé al día siguiente a Nono Fernández Jurado para recomendarle que vaya a probar dichos tubérculos, pues también es el plato preferido del prestigioso doctor.

Como no podía ser de otra manera, felicitamos a Antonio por su buen servicio y el material que nos puso, deseándole toda clase de éxito en su nueva ubicación hostelera.

Antonio Carlos Ponce

Por otra parte, hace unas fechas recibo la llamada de un buen amigo al que conocí hace casi 40 años, cuando jugábamos a los bolos en los bajos del Club Recreativo de Tenis de Huelva.

Me estoy refiriendo a Alfonso Golmar, quien quería que le dedicase un ejemplar del último libro que he publicado de entrevistas donde él es uno de los protagonistas.

Alfonso es una de esas personas entrañables que te encuentras en la vida, cargado de experiencias y anécdotas, y es un excelente conversador, pues echar un ratito con él es una auténtica gozada.

Golmar es un apasionado y gran jugador de bridge, comentándome que es uno de los 20 deportes más practicados del mundo y que viene muy bien para la memoria.

Como no podía ser de otra manera, recordamos esa época en la que nos conocimos y me contaba que él, cuando llegó a Huelva desde sus islas Canarias, lo hizo para trabajar como ingeniero en la empresa constructora "Agromán. Destacaba que cuando hizo sus primeras amistades por esta tierra, las mismas, al decirle donde prestaba sus servicios profesionales, siempre le preguntaban si era médico, y es que como bien se sabe al desaparecido Hospital "Manuel Lois" popularmente se le conocía como "el Agromán"

Muchas anécdotas estuvimos recordando y, desde luego, disfrutar de un rato de tertulia con Alfonso es que no tiene precio. Por cierto, aunque no desvelemos su edad, a la mayoría nos encantaría llegar a los años que tiene Alfonso con las facultades físicas y mentales de este amigo.

Goyo Arroyo Hernández

El último encuentro de liga del Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, donde el Decano no se jugaba nada, solo la honrrilla de ganar el partido, tuvo poco poder de convocatoria para el aficionado albiazul. En el palco de Pal-Parking, donde durante toda la temporada he acudido junto un grupo de amigos, solo fuimos Goyo Arroyo Hernández y yo, los demás no estuvieron por la labor.

Como el partido tenía muy poco interés pues estuvimos hablando de lo divino y lo humano, y personalmente me estuve interesando por la situación que está el mundo de las viviendas en la capital. Como Goyo es un especialista en la materia, pues me estuvo contando su punto de vista sobre esta cuestión, dejando claro que en estos momentos está en auge y que las viviendas en Huelva son más asequibles que en otras capitales de Andalucía.

También hablamos de ese proyecto que se tiene previsto para el terreno que antes ocupó el Mercado del Carmen, y que estamos deseando, por el bien de la ciudad, que se construya esa plaza porticada que tanto se ha prometido por parte de corporaciones municipales.

Como era lógico, también comentamos la temporada del Decano, que ha sido una auténtica pena que no se haya metido en los play - off de ascenso, sobre todo cuando los últimos encuentros los haya jugado con equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria, que incluido tres de ellos han perdido la categoría.

La verdad es que echamos las casi dos horas del partido de una forma muy amena y distendida.