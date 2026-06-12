Punto de encuentro en El Portil

Llegando la época estival, las playas del litoral onubense se van llenando de personas ansiosas de disfrutar de los indudables encantos que poseen cada una de las poblaciones costeras, eso sí, unas más cuidadas que otras. De todas formas, nos podemos encontrar con amigos y conocidos que no vemos con asiduidad.

➡️ Con el que fuera jugador del Recreativo de Huelva, Dimitri Rosu, coincidimos en El Portil, en la terraza de verano "La Paraita", de Cico Orellana. El rumano, también con nacionalidad española, me contaba que esta temporada que ha concluido, hace pocas fechas, ha estado de entrenador del equipo Al arabí, de Qatar, donde tiene dos temporadas más de contrato, y que le está yendo muy bien. Si bien le gustaría entrenar en España, de hecho, al principio de la pasada temporada, lo llamaron para hacerse cargo del Tarrasa, pero el conjunto catalán lo aviso cuando ya había firmado 2 días antes con el equipo qatarí.

Rosu, desde que fichó por el Decano, tenía claro, junto a su encantadora esposa Mónica, que se quedarían a vivir en esta tierra, como así ha sido, eligiendo El Portil, donde el rumano viene cada mes a estar con su familia cuando entrena lejos de esta tierra.

Destacar que sus hijas Yamine y Deborat, que llegaron aquí pequeñitas ya son dos licenciadas que tienen sus puestos de trabajo en esta tierra y encantadas del lugar que eligieron sus padres para vivir.

Por cierto, Rosu se ha convertido en un excelente pescador y cada vez que viene a esta tierra no deja de echarse al agua a capturar algunas piezas.

Pruden, Rosu y "Curro"

➡️ A otro ex jugador del Decano, como es "Chendo Alarcón", también hemos tenido la oportunidad de saludarlo en El Portil, quién estaba compartiendo unos aperitivos con Prudencio Serrano Robles y Manuel María Vidal "Curro".

Chendo, con el que tuve un trato muy cordial en su etapa Recreativista, casi no lo reconozco cuando lo vi, pues se ha puesto una "jartá" de fuerte. Nos contaba que, cuando se fue del Recre, fichó por el Linares, el equipo de su pueblo, pero que jugó poco y decidió colgar las botas, y ahora ejerce como persona de seguridad en un gran hipermercado de su ciudad, donde se encuentra muy integrado y feliz con su trabajo.

Los días que ha estado en nuestra costa se lo ha pasado en grande y, desde luego, de gambas se ha puesto como a nadie le importa.

Nos decía, igualmente, que en el mes de julio vendrá de nuevo a El Portil, a disfrutar de la playa y de las amistades que dejó en esta tierra.

Pepe Martín Amador

➡️ Ahora nos vamos a la capital, concretamente a la calle Marina, donde Pepe Martín Amador tiene su negocio Coffee Park, aunque todo el mundo lo conoce como el salón de bolas de la calle Marina. No en vano, es un lugar muy requerido para pequeñas celebraciones, como cumpleaños, primeras comuniones... donde los que quieren utilizar dicho establecimiento tienen un lugar ideal para los más jovencitos, el parque de bolas es un gran atractivo para llevarse horas y horas disfrutando.

En estos días, donde el calor aprieta, su terraza en un punto de encuentro para muchos onubenses, donde Pepe se ha hecho todo un experto en preparar unos caracoles, ni mejores ni peores que en otros lugares, pero sí distintos, que le da un punto de personalidad que al personal les encanta.