El onubense que se fue de Huelva por no encontrar trabajo y vuelve para contar, con datos, cómo funciona realmente la provincia

Hace unos días Chema Arias, me escribe para contarme todo lo a continuación publicamos para que conozcan un poco más a este onubense inquieto que lucha por una Huelva mejor, y lo hace desde la propia autocrítica del onubense y desarrollando él mismo lo que se debe hacer para que el posible inconformismo pase a formar parte del pasado y a través de su Huelva Secreta va poniendo los pilares para ello.

Nuestro invitado de hoy a esta sección made in Huelva, fue el creador de Huelva Secreta en la Fundación Cajasol, ahora Chema Arias reinventa Huelva Secreta y la convierte en una plataforma de divulgación cívica: salarios, vivienda, temporalidad, identidad. La Huelva que los datos explican y las cuentas bonitas ignoran.

Chema Arias se fue de Huelva porque no había trabajo. Contratos cortos, empleos precarios, sin horizonte. Lo que le pasó a él les pasa a miles de onubenses cada año, aunque casi nadie lo cuente así de claro. Ahora, desde Madrid, ha vuelto a las redes para hacer exactamente eso: contarlo. Con nombres, con cifras y con fuentes.



Arias es el creador de Huelva Secreta, uno de los perfiles más veteranos de redes sociales sobre la provincia. Durante años fue una guía digital: rincones desconocidos, escapadas con encanto, patrimonio olvidado. Creció despacio, pero logrando una conexión enorme con su comunidad. Y luego desapareció.

La biografía del perfil pasó a decir «vacaciones indefinidas» y así se quedó durante más de un año, mientras su creador hacía las maletas hacia Madrid.

Hace apenas un mes volvió. El 26 de abril, con nuevo branding y una línea editorial completamente distinta. En menos de treinta días, el perfil ha superado el millón de visualizaciones. Pero no para retomar lo de antes."Cuando empecé a investigar los datos de la provincia me encontré con que lo que me había pasado a mí tenía nombre, tenía cifras y tenía fuentes. El segundo salario

más bajo de España no es un accidente, es nuestro modelo"

La nueva Huelva Secreta no enseña playas ni recomienda restaurantes, todavía. Publica datos de fuentes fiables como el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Explica qué significa que el 56,6 % de los trabajadores onubenses cobre igual o menos que el Salario Mínimo. O que la provincia exporte frutos rojos por valor de 5.800 millones de euros al año y tenga el segundo salario más bajo de España. O que, sin inmigración, la provincia perdería habitantes. Lo hace sin ideología explícita, sin denuncia fácil, con una pregunta al final que anima a la reflexión y al pensamiento crítico.

El cambio se nota hasta en la biografía: donde antes ponía «guía de Huelva» ahora dice «Huelva, pero bien contada. A veces información. Y otras, opinión.»

Pero hay una diferencia más que los números no cuentan del todo. Otros perfiles sobre Huelva publican y la gente consume, comparte por inercia, siente orgullo y sigue de largo. Huelva Secreta genera otra cosa: conversación. Gente que comenta, que debate, que despierta, que se empieza a preguntar cosas sobre su propia provincia. Una comunidad activa, no un público pasivo. Eso tiene un valor específico para cualquiera que quiera conectar de verdad con el onubense, no solo llegar a su pantalla.

Detrás de ese giro hay años de convicción. Arias, diplomado en Turismo por la Universidad de Huelva y con un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC, una de las principales escuelas de negocio especializadas en marketing de España, lleva la mitad de su vida profesional trabajando en estrategia de marca para multinacionales (HP, L'Oréal, Barceló Hoteles) y actualmente es responsable de Comunicación Externa y Estrategia en Redes Sociales de ILUNION Hotels, la compañía hotelera del Grupo Social ONCE. Conoce bien cómo se construye un relato, y lleva tiempo pensando que Huelva no tiene uno propio.

"Sin olvidar la deuda histórica en infraestructuras, que ya está más que mencionada. Huelva no tiene un problema de recursos ni de atractivo. Tiene un problema de relato, y ese trabajo hay que hacerlo hacia adentro antes de mirar hacia afuera"

Lo que señala Arias va más allá de los datos económicos. La provincia lleva décadas siendo definida por otros como «la fea de Andalucía», un calificativo que ha dejado marca. El ciudadano de la sierra no se siente de Huelva, sino de su pueblo. No quiere asociarse a una capital que otros han caricaturizado. El resultado es una provincia sin cohesión identitaria, donde el gentilicio onubense es el que nadie reivindica y el Rocío, Doñana o las playas de la costa se atribuyen sistemáticamente a Sevilla o a Cádiz en medios y guías de viaje.

"Siempre defendí que Huelva necesitaba primero enamorar a los propios onubenses. No tiene sentido venderle la provincia al turista si el onubense no la conoce de verdad, o si se tiene que ir de ella porque no puede vivir dignamente"

Chema Arias trabaja en una propuesta estratégica más amplia sobre el posicionamiento territorial y turístico de Huelva. Un proyecto que, de momento, mantiene en reserva. Su perfil en redes es, por ahora, el adelanto más claro de por dónde va ese pensamiento: primero construir ciudadanos que conozcan y quieran su provincia. Luego, hablarle al resto del mundo de ella.

Mientras tanto, desde Madrid, sigue publicando datos sobre la ciudad de la que tuvo que irse y a la que, algún día, espera poder volver.