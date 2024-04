El onubense Álvaro Gómez campeón de España 2024 como mejor artesano florista.

Pues buenas noticias tenemos que contar hoy, pues Álvaro acaba de alzarse hace unos días con el primer premio nacional como el mejor artesano florista de España 2024, que se ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera. Pero ojo, que también se le ha reconocido la amistad que ha dejado patente en este certamen que ha organizado Interflora, consiguiendo el premio al compañerismo.

Álvaro Gómez Gallardo

Alvaro es un joven muy trabajador, amable, cordial, con alto sentido de la amistad, sensato y muy buena gente, por lo que en cuanto me enteré por su madre, Paula Gallardo, del galardón obtenido, me fui al kiosco rojo del Mercado del Carmen para conocer de primera mano las sensaciones que le ha dejado a Álvaro este galardón, y la primera pregunta fue obligada después de felicitarlo:

P. - ¿Cuéntanos cómo es este certamen que te ha proclamado como "mejor artesano florista 2024?

R. - Es un concurso que organiza Interflora, que reúne a 20 floristas de toda España, y nos ponen a examen durante 4 días con pruebas muy complicadas y donde estas al límite.

Hay eliminatorias, un corte para semifinales y llegamos a la gran final 5 participantes, donde he tenido la suerte de hacerme con el primer premio para Huelva.

P. - ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que eras primer premio nacional?

R. - ¡Ufff!. Ni te lo puedes ni imaginar, pero sobre todo emocionado y agradecido, pues también recibí el premio al compañerismo. Ya te digo, súper contento.

P. - ¿Qué tuviste que hacer para alzarte con el primer premio?

R. - Tuve que realizar una serie de pruebas, tanto a nivel individual como en grupo. Había que realizar ramos de manos, otras pruebas en una estructura que teníamos que representar un abanico flamenco, un bodegón barroco...

Confeccionando un ramo

P. - ¿Fuiste a ganar o a vivir una nueva experiencia?

R. - La verdad es que no tenía ni idea de presentarme, pero Hugo, un amigo mío de Zamora, me animó y ahí estaba yo, dispuesto a dejar el pabellón de Huelva en las cotas más altas posible. La verdad es que lo pasamos muy bien, disfrutamos, vivimos el momento y además dentro de un compañerismo muy sano.

P. - ¿Qué significa para ti el mundo de las flores?

R. - La verdad que este mundillo de las flores me salvó, lo he dicho siempre. Estaba estudiando una ingeniería, que no me iba mal del todo, pero no era feliz, por lo que decidí dar un cambio a mi vida. Mi madre apostó también por mi, aferrándome de lleno en esta profesión, y no quiero soltarla nunca.

Álvaro con su madre, Paula Gallardo

P. - ¿Desde cuando te viene la pasión por las flores?

R. - La verdad es que nunca había tenido contacto con las flores, a pesar de tener una familia muy floristera. Hasta los 20 año no empecé a tocar flores, descubriendo que lo llevaba en la sangre.

Álvaro Gómez Gallardo

P. - ¿De quién te acordaste cuando recibiste el premio?

R. - Me acordé de mis antepasados, de toda la gente que me quieren, de mi clientela aquí en Huelva en el puesto del mercado y, sobre todo, de mi familia, de mi pareja que no pudo asistir al certamen. Fueron momentos muy emocionantes.

Con sus compañeros durante el certamen

P - ¿A quién fue la primera persona que llamaste para darle la noticia?

R. - A la primera persona que le di un abrazo fue a mi madre, que estaba presente en Jerez durante el certamen, y luego llamé a mi pareja, que estuvo muy pendiente en todo momento del concurso y que me ha apoyado muchísimo.

P. - ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. - Ahora mismo estoy un poco desubicado, estoy tomando tierra todavía, pero si es verdad que tengo proyectos interesantes para trabajar por España y fuera de nuestras fronteras nacionales. De momento voy a ir a la feria de las flores de Burgos, que es súper interesante, y también iré a trabajar a Sicilia, que me hace mucha ilusión.

P. - ¿Vas a dejar a tu madre solita?

R. - No, no. Yo se donde está mi nido, de donde vengo, y aunque mi madre me deja mucha libertad, a mi me gusta estar aquí, en mi tierra, en mi casa.

P. - ¿Este galardón a quién se lo dedicas también?

R. - No se me olvida de donde vengo en la profesión y tengo que acordarme de la Escuela Andaluza de Arte Floral, pues ellos se han preocupado también de transmitirme esas emociones y esa pasión por las flores.

Tengo que añadir que este premio no es solo mío, es de todas las personas que me rodean, que me apoya..., desde mi madre, de Montse, que está aquí ayudándonos, de mi pareja, vamos, de todo el mundo .

Muchas gracias por todo el apoyo que recibo a diario.

Álvaro Gómez Gallardo

Álvaro, mi más sincera enhorabuena y a seguir progresando en la profesión, que estás llamado a seguir cosechando éxitos.