Obras de arte onubenses y americanas

Hoy se acercan por esta ventana #MadeInHuelva un artista onubense que, en cualquier actividad que realiza lo hace siendo de los mejores, como lo ha demostrado en el deporte, entre fogones y también en el arte pictórico. Otro es protagonista por ser una especie de Marco Polo, pues lo de viajar le encanta y lo hace con asiduidad a lugares donde el deporte es el centro de su atención.

➡️ Qué alegría me da ver y disfrutar de los éxitos que tienen los onubenses, y si además son amigos pues miel sobre hojuelas. De tal forma, nos hacemos eco del triunfo que está consiguiendo Pepe Prieto con su exposición pictórica que está colgada en los salones de la Casa Colón de Huelva, que bajo el título genérico de "Pinceladas", el que fuera olímpico en tiro con arco, hace pública una amplia muestra de sus trabajos, destacando la colección dedicada a Mazagón y el Rocío, sin olvidar los retratos de personas y momentos que han inspirado al artista en cualquier ocasión, dejando patente que domina distintos estilos pictóricos.

Destacar que la exposición está siendo muy valorada por otros artistas y, desde luego, por la prensa especializada.

Enhorabuena Pepe que, como te estuve comentando cuando fui a ver y admirar tú trabajo, en cualquier actividad donde te metes no pasas desapercibido, pues en tiro con arco llegaste a ser olímpico, como cocinero eres reconocido por los paladares más exigentes y como artista de la pintura eres un auténtico fenómeno, por lo que te emplazo a qué hagamos una quiniela a medias, eso sí, la rellenas tú, que eres capaz de acertar los 15 resultados.

Por cierto, una visita a esta exposición, bien merece la pena.

Prudencio Serrano en "El Frijol"

➡️ Hace unos días he coincidido con Prudencio Serrano Robles, quién nos contaba que se había desplazado hasta Chicago para presenciar un partido de los Chicago Bull, en este caso contra el Detroil Pinstons. En la entrada de la cuna del baloncesto hay una instalada una estatua a tamaño real de uno de los saltos más emblemáticos del gran Michael Jordan.

Como anécdota, contaba Pruden que cuando entró a presenciar el partido estaba un radiante sol, y cuando salió le pilló una nevada, que se fue recrudeciendo hasta llegar a un temporal y nevando a 17 grados bajo cero, lo que le impidió poder volar a España y tuvo que quedarse un día más de lo previsto, lo que le dio la oportunidad de visitar el monumento "Cloud Gate", que significa "Puerta del Cielo", aunque popularmente le llaman "El Frijol", uno de los lugares más visitado de Estados Unidos.

Esta obra de arte que representa a Chicago es famosa por su superficie lisa, como un espejo, que refleja el horizonte de la ciudad y a toda la gente que la rodea. Fundamentalmente a los niños les encanta ver sus reflejos y observar cómo cambian al moverse alrededor de la escultura.

En definitiva, que Pruden se lo ha pasado en grande y viene contando auténticas maravillas, y eso sí, siempre portando en su indumentaria el escudo del Recreativo de Huelva.