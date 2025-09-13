Melhaza recibe el premio a la mejor letra de canción de Flamenco Pop en los Premios Latino

Me ha hecho ilusión que los componentes del grupo Melhaza me hayan llamado anoche para contarme que están llenos de una emoción inmensa y que querían compartir con los lectores de Diario de Huelva, y con todos los seguidores que tienen en nuestra provincia, una noticia que les hace enormemente felices: a ellos le han otorgado el "PREMIO LATINO" en la categoria "Mejor Letra de Flamenco-Pop por su canción "Alas de Mariposa".

Melhaza

Reseñar que el Festival Iberoamericano de Cine y Música "Premios Latino" reúne cada año a los artistas más destacados de la industria musical. Está edición se ha celebrado su Gala en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Pancho Céspedes, Imanol Arias, Miguel Poveda, Antonio José, Edurne, Juan Magan.. son algunos de los artistas reconocidos en otras ediciones. Sin duda, un evento de gran magnitud y que les hace estar muy orgullosos de lo conseguido, y a la vez les carga de responsabilidad.

Especial mención a Sete Muñoz, la autora del tema premiado, por la magia de sus letras y por saber transmitir la esencia de Melhaza en las canciones. También tienen palabras de agradecimiento a la discográfica, Adriático Records y a su productor, José Carlos Seco, por confiar y apostar por ellos con la misma ilusión que el primer día.

Destacar, por último, el mensaje que han mandado a todos sus seguidores: "No sabemos ni por dónde empezar! Lo único que se nos ocurre es dar las GRACIAS, así en mayúsculas. GRACIAS a todas y cada una de las personas que nos han traído hasta aquí. A todo el que ha confiado en #melhaza, al que ha cantado, bailando, reído o llorado con alguna de nuestras canciones.

GRACIAS a @adriaticorecords y todo su equipo por apostar por nosotros, a la organización de @premioslatino por hacernos cumplir este sueño y sobre todo, GRACIAS a ti @sete_munoz, tu humildad, tu trabajo y tu magia han hecho posible que hoy seamos inmensamente felices.

Sigamos volando con estas #Alasdemariposa"

Enhorabuena, Isaías, Pedro y José Manuel, os merecéis todo lo mucho y bueno que os ha llegado y os pueda llegar.