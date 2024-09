María Moriel: "Mi música es pop, pero mi voz suena un poco a flamenco"

Llegaba muy ilusionada para ver la acogida que tenía con los medios de comunicación, y la verdad es que se fue encantada de esta tierra, a la que está deseando volver y tener la oportunidad de dejar constancia de su indudable calidad artística encima de un escenario.

Más de dos años y medio son los que ha estado la artista María Moriel trabajando en un proyecto musical que, por fin, ve la luz con la publicación de "Tu Balcón", el primero de los cuatro temas inéditos que la cantante irá presentando a lo largo de los próximos meses, todos ellos unidos por una misma temática. En palabras de la propia artista, se trata de “cuatro historias que nacen del corazón”.

Con Tu Balcón, la exconcursante de La Voz (Antena 3) o Jover Nigth (TVE), y de la mano de su nueva compañía discográfica Rever Music Spain, materializa lo que lleva tanto tiempo esperando, y bajo el paraguas de Resiliencia, nombre del proyecto.

María Moriel

Bueno será que lectores de Diario de Huelva conozcan un poquito más a nuestra protagonista de hoy:

María Moriel nace en la localidad sevillana de Utrera, cuna de grandes artistas. Su vocación le viene desde muy pequeña, y crece en una familia en la que el arte y la música son un elemento común. Su andadura empieza en un grupo de música, hasta que se arma de valor y decide presentarse al programa La Voz (Antena 3) en 2017, obteniendo muy buen resultado. Esta participación supone el espaldarazo definitivo a su carrera musical y el inicio de su andadura en solitario.

En 2023 decide seguir cumpliendo metas y se presenta al programa Cover Night (TVE), donde no sólo participa sino que cumple uno de sus sueños, cantar junto a Mónica Naranjo. Un año más tarde, hace lo propio en el Talent de Canal Sur Televisión, "Tierra de Talento" , donde consigue llegar a la final del mismo.

María Moriel, además, ha trabajado junto a artistas de la talla de Falete o Miguel Poveda. Pero llega el momento de preguntarle algunas cosillas, y la veo muy predispuesta a responder.

P.- ¿María, cuándo empezaste a cantar?

R. - Desde muy pequeña, lo que siempre he querido es cantar. Empecé en un grupo por mi pueblo, pero profesionalmente después de salir en LA VOZ en 2017, que un gran escaparate, me vino muy bien y la verdad es que desde entonces no he parado.

P. - ¿Cómo defines tu música?

R. - Como has podido comprobar, el estilo de música es pop aunque escuchéis un poco flamenca mi voz. Creo que se podría decir que es sentimental, pero a la vez puedes ver que tiene fuerza y calidez.

P. - Acabas de poner en el mercado un single, hablamos del mismo.

R. - Este primer single está compuesto y producido por el reconocido autor Manuel Muñoz, y la letra viene a decir que vivimos muy deprisa y muy rápido en el amor. Todo va con una sobreinformación y una sobreestimulación que no nos permite disfrutar de ello, aunque finalmente encontramos a esa persona que hace que el tiempo se pare y se disfrute mejor de las cosas. Lo título "Tu balcón" y estoy convencida que voy a contar con la complicidad del público.

Es un pálpito que tengo.

María Moriel

P. - ¿Quiénes son tus referentes musicales?

R. - Michael Jackson, Whitney Houston, Monica Naranjo, Alejandro Sanz… hay muchos.

P. - ¿Con quien te gustaría compartir una cena?

R. - Sin lugar a dudas, con Alejandro Sanz.

P. - ¿Dedicas mucho tiempo a las redes sociales?

R. - La verdad es que no soy mucho de redes sociales, aunque creo que debería echar más horas de las que dedico actualmente, puesto que hoy en día las redes sociales para este trabajo son primordial. Pero si, quizás debería echar más tiempo en ello.

P. - ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. - ¡Ufff!! Lo que más recuerdo de mi niñez son las horas que echaba en el ordenador escuchando a grandes cantantes. Me pasaba las horas imitándolos… También me acuerdo cuando bajaba al parque cerca de casa a jugar a la pelota y bueno, muchos más. Fueron momentos muy bonitos que quedan en el recuerdo.

Desde que tengo uso de razón siempre he soñado en lo mismo que hoy en día, que no es otra cosa que seguir luchando y dedicarme a la música profesionalmente.

P. - ¿Dónde has encontrado tus mayores apoyos profesionales?

R. - Mis mayores apoyos en la profesión los he tenido con mi familia, amigos... , y no me puedo quejar, esa es la verdad.

P. - ¿Tienes antecedentes musicales en tu familia?

R. - Si hablamos de antecedentes sí, el cantaor flamenco "Perrate de Utrera" es familia de mi abuela. Ella no cantaba profesionalmente, pero siempre me han dicho que cantaba muy, pero que muy bien, “ y que la niña ha salido a ella” jajaja.

P. - ¿Has actuado en Huelva alguna vez?

R. - Claro que sí, varias veces, y me encantaría volver a cantar en Huelva porque es un lugar que me gusta muchísimo. Por su gente, sus playas su gastronomía...

En Huelva se valora mucho a los artistas y cada vez que he venido he sido muy bien recibida. Además me gustaría presentar mis nuevos temas, que a buen seguro van a gustar mucho.

María Moriel

Mucho éxito te deseo María y esperamos verte pronto por Huelva.